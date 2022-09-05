В ЦБ заявили о готовности легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах

Банк России по-прежнему выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, сейчас обсуждается только проведение трансграничных операций. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Банк России в настоящий момент прорабатывает этот вопрос с Минфином и Минэком. При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России», — заявили в пресс-службе на просьбу прокомментировать заявление замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что «в текущих условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте не обойтись».

В интервью телеканалу «Россия 24» Моисеев также сообщил, что позиции Минфина и ЦБ сближаются и по поводу регулирования майнинга, и выразил надежду, что уже в осеннюю сессию в Госдуме удастся принять соответствующий закон.

