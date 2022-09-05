Восемь туристов из разных регионов погибли на Камчатке при восхождении на вулкан Ключевской

В Камчатском крае погибли восемь туристов, начавших восхождение на вулкан Ключевской около недели назад.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Романа Василевского. Ранее было известно о шести жертвах. По словам чиновника, о гибели еще двух человек сообщил гид, который находится на вулкане и выходит на связь по спутниковому телефону.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Группа туристов в составе 10 человек из семи регионов РФ и двух гидов новосибирской туристической компании начала восхождение на вулкан Ключевская сопка с 30 августа. Согласно предварительной информации, девять из 12 человек стартовали с высоты 3,3 тыс. метров, остальные остались в лагере. По данным следствия, в субботу, 3 сентября, не менее пяти человек погибли при падении с высоты на высоте около 4 тыс. 150 метров.

Как пишет «РИА Новости», на данный момент вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан. Отмечается, что им приходится работать в сложных условиях; на высотах дует штормовой ветер, из-за которого накануне спасательный вертолет не смог сесть на вулкане. Синоптики прогнозируют мокрый снег, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Принимать решения о дальнейших действиях сотрудники МЧС будут на месте исходя из ситуации, передает агентство.

Ключевской вулкан — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4,8 тыс. метров.