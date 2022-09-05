Евро обвалился до 20-летнего минимума на газовых новостях

Впервые почти за два десятилетия евро стоит дешевле американского доллара – за единую европейскую валюту сейчас дают 99 американских центов. В нокдауне 5 сентября оказался и фунт стерлингов. Специалисты сходятся во мнении, что главная причина значительных изменений на финансовом рынке Европы – продление ремонтно-профилактических работ на газопроводе «Северный поток 1» «Газпромом» на неопределенное время из-за обнаруженной в ходе проверки течи масла в единственной турбине, работающей сейчас на ГРС «Портовая».

Как сообщает Reuters, евро снизился в ходе торгов на азиатских биржах до 0,9880 доллара США, самого низкого уровня с 2002 года. За фунт стерлингов на азиатских финансовых площадках сейчас дают 1,14445 доллара. Это минимум за 2,5 года.

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Долларовый индекс (DXY), показывающий курс американского доллара к корзине из 6 главных валют, включая, конечно, и евро, взлетел до максимума за два десятилетия – 110,25.

Газ после профилактических работ должен был пойти по трубе «Северного потока 1» в ночь с прошлой пятницы на субботу, но вечером в пятницу «Газпром» сообщил о переносе даты возобновления работы газопровода на неопределенное время по технической причине – из-за трещин в турбине. В Брюсселе и Берлине считают, что российский газовый гигант продолжает «мстить» Европе за антироссийские санкции. В качестве доказательства европейцы приводят случайное или намеренное, по их мнению, совпадение по времени решений министров финансов G7 о введении потолка цен на российскую нефть и о трещинах в турбине. «Газпром» объявил о переносе сроков возобновления работы газопровода «Северный поток 1» к работе через считанные часы после сообщения о том, что участники встречи G7 договорились о потолке цен на нефть из России.

В Великобритании на фунт тоже давят тревоги из-за роста цен на энергию. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила в выходные, что, возглавив правительство, она немедленно возьмется за решение проблемы высоких цен на электричество.

«Никакой уверенности в отношении газового рынка в Европе нет,- заявила она.- Это (неопределенность) оказывает на евро негативное воздействие».

Доллар уже давно не был таким сильным по отношению к большинству валют. Например, но отношению к иене он достиг максимума почти за 24 года – 140,38. Чувствительный к рискам австралийский тезка американского доллара понизился по отношению к нему 5 сентября на 0,41% до 0,6780, семинедельного минимума.

На этой неделе центральные банки в разных странах на разных континентах продолжат поднимать учетную ставку. К примеру, рынки оценивают вероятность подъема на 0,75% ставки ЕЦБ почти в 80%. Около 70% вероятность того, что главный банк Австралии поднимет на этой неделе ставку на 0,5%.

В США, правда, вероятность очередного повышения ставки ФРС на 0,75% в последние дни несколько снизилась. Причина – отчеты по состоянию рынка труда. Сейчас эксперты оценивают вероятность такого крупного повышения в 58%.

В Азии повышается курс доллара не только к иене, но и к другим валютам. Например, юань понизился до двухлетнего минимума – 6,9543. В случае с Китаем главная причина ослабления национальной валюты не российский газ, а тревоги из-за локдаунов в крупных китайских городах. Чего стоит хотя закрытие на карантин в конце прошлой недели 21-миллионного Чэнду.