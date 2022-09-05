Европа vs «Газпром»: вентиль закручивается все туже

На газовом рынке продолжается дискуссия о том, кто виноват в остановке «Северного потока». В ЕС обвиняют в этом Россию, которая в ответ вполне обоснованно заявляет, что Siemens Energy нарушила контракт по обслуживанию турбин и неисправное оборудование запущено не будет. Так или иначе, но голубое топливо Европе сейчас нужно до чрезвычайности.

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«Сейчас вся проблема лежит именно на той стороне. Потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования. Кроме того, введены были санкции, как со стороны Канады, так и со стороны Евросоюза на соответствующее оборудование, поэтому нужно привести все в соответствие с контрактными условиями, для того чтобы это оборудование действительно продолжало работать», — заявил российский вице-премьер Александр Новак, добавив, что то, что происходит — это «перекладывание с больной головы на здоровую».

Вице-премьер РФ отметил, пишет «Интерфакс», что к нынешнему коллапсу на европейских энергетических рынках привела недальновидная энергетическая политика ЕС.

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«И это еще не предел, — отметил Новак, — потому что мы находимся еще пока в теплом времени года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», — предупредил он и не исключил, что цены на газ продолжат рост.

Подчеркнем, что ремонт оборудования компании Siemens возможен только на заводе в Монреале, а Канада ввела санкции в отношении «Газпрома».

«Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», — пояснил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. И заявил, что до устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен.

Впрочем, в Европе, похоже, не унывают. Глава энергетической компании Engie Катрин Макгрегор заявила (правда, без подробностей), что Франция будет обеспечена газом предстоящей зимой. «Мы относительно спокойно воспринимаем ситуацию с газом во Франции. Априори этой зимой не будет нехватки газа», — сказала она, добавив, что на фоне призывов правительства к экономии энергии французы уже снизили ее потребление на 4-5%. Ряд экспертов, правда, подвергли сомнению такую причину снижения потребления и объясняют экономное поведение французов ростом цен.

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Канцлер Германии Олаф Шольц тоже считает, что его страна сможет справиться с сокращением поставок газа по «Северному потоку». «Мы с декабря прошлого года начали искать ответы на вопрос, что произойдет, если это случится (остановка поставок газа по "Северному потоку" - прим. ТАСС). Поскольку мы очень рано начали этим заниматься, мы находимся в ситуации, когда можем с этим справиться», — передает ТАСС слова Шольца, отвечавшего на вопрос, учли ли власти Германии недостающие поставки по «Северному потоку».

Газ устал дорожать на негативе

Неделя для котировок газа в Европе началась, можно сказать, парадоксально, отмечает Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade. Понедельник открылся взлётом цены с 2200 до 2670 долларов за тысячу кубометров. Это было ожидаемо, поскольку в конце прошлой недели «Газпром» заявил о продолжении полной остановки «Северного потока».

Единственная работавшая ранее турбина, проходящая кратковременное техобслуживание с 1 сентября, должна была вернуться в эксплуатацию с 3 сентября. Однако, в пятницу «Газпромом» объявлено об утечке масла в ней и на других турбинах, что требует остановки их работы и ремонта в условиях специализированного ремонтного предприятия.

На такой новости цена и поднялась с «гэпом». Парадокс же заключается в том, объясняет аналитик, что она не дошла до уровня 3500 долл., наблюдавшегося в конце августа, когда было объявлено о всего лишь трёхдневной остановке турбины. То есть, длительное прекращение работы уже не впечатлило рынок.

Вероятно, такое развитие ситуации было во многом ожидаемым, говорит Гойхман. «Газпрому» всячески стараются навязать репутацию ненадёжного поставщика — какими бы причинами ни было вызвано прекращение работы. 2 сентября германская компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для «Северного потока», заявила, в частности, что утечки масла не влияют на их работу и могут быть устранены на месте: это рутинная операция, которую компания готова осуществить.



Так или иначе, европейцы, судя по всему, не слишком надеялись на «Газпром». И даже полная остановка магистрали на длительный срок из-за поломок последнего агрегата уже мало что кардинально добавит в негативную ситуацию сокращения поставок, уверен эксперт.

Такое положение стимулировало ЕС к принятию мер по снижению влияния газпромовских поставок. Появляются новые терминалы по приёму СПГ и увеличивается его импорт. Строятся внутриевропейские локальные газопроводы, позволяющие перераспределять топливо между различными странами. Задействуются законсервированные мощности АЭС, угольных станций. Больше внимания уделяется развитию альтернативных источников энергии. Вполне реальны и меры жёсткой экономии, снижение потребления газа по плану на 15%. В результате уже в конце августа появилось сообщение о досрочной необходимой заполняемости хранилищ газа в Европе до 80%. Это ограничивает цену, поэтому в течение недели, вероятно, она останется в диапазоне 2400—2700 долларов за тысячу кубов, считает Гойхман.

Рынок слегка остыл, но зима его разогреет

Цены на газ в Европе на базисе TTF на прошедшей неделе резко снизились — до 2420 за 1000 кубометров. Причиной стало заявление Урсулы фон дер Ляйен о 80-процентном заполнении европейских ПХГ на два месяца раньше запланированного срока, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 3 сентября составляла 81,55%, постепенно продвигаясь к целевому уровню в 90-95%. При этом трубопровод «Северный поток — 1» остановлен 31 августа на плановую профилактику и пока не запущен, хотя плановый запуск ожидался 2-3 сентября.



В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе также понизилась в корреляции с европейским рынком до 8,786 долл./mmbtu (315 долл. за 1000 кубометров). Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 26 августа оставались на 7,9% ниже уровня прошлого года и на 11,3% ниже уровня за последние пять лет.



Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM подросла до 59,155 долл./mmBTU или до 2118 долл. за 1000 кубометров на фоне растущей конкуренции за потоки СПГ с европейским рынком. Японское правительство сообщило, что может напрямую покупать грузы СПГ от имени частных компаний в преддверии зимы. В связи с этим государственная компания JOGMEG будет закупать дополнительные грузы по мере необходимости для снабжения зимой, если сочтет, что рыночные цены недоступны для частных покупателей.



Заполнение европейских ПХГ дает надежду на снижение напряженности в поставках газа на мировом рынке, считает Лукичева. Впервые за долгое время эта напряженность ослабевает. Но впереди, напоминает эксперт, рынок ожидает сложный зимний период, в связи с чем цены на газ постоянно будут получать поддержку от высоких рисков во всех регионах потребления.

«Газпром» на этом фоне сообщил о значительном и постоянном превышении законтрактованных объемов по трубопроводу «Сила Сибири».