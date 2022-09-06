Акции дня: котировки «Русснефти» наверстывают упущенное

В лидеры торгов вышли бумаги «Русснефти» по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 6 сентября. За день бумаги прибавили в цене +20,50% до 105,8 рублей за бумагу. Рост котировок продолжается третью сессию подряд.

Существенных корпоративных новостей компания не сообщала. Как считают аналитики, акции компании могут расти вслед за крупными нефтяниками. «Вероятно, акции оказались в фокусе на фоне похожих скачков в других нефтегазовых фишках: "Газпрома" (31.08), "Лукойла" (01.09), "Сургутнефтегаз-ао" (2.09). Бумаги "Русснефти" в начале месяца были единственными из сектора на полугодовых минимумах, что могло спровоцировать спрос на отстающую фишку. Но если рост капитализации не будет подкреплен улучшением финансового состояния, то котировки вполне могут растерять приобретения последних дней», - прокомментировали эксперты «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу снизился на -2,54% до 2425,33 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,74% до 1252,47 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:23 мск составила 93,4 долларов за баррель (-2,44%). Российская валюта слабела – 61,24 руб. за доллар.