Аналитики рассказали, жители каких городов России больше всего платят за ЖКУ

Цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в разных городах России могут отличаться почти в четыре раза.

Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Тинькофф Журнала, основанном на данных Росстата по среднегородским тарифам на разные виды ЖКУ за июль текущего года.

Отмечается, что самые высокие цены в Нарьян-Маре, где средний размер соответствующего счета составляет 11,2 тыс. руб., и Петропавловске-Камчатском (10,1 тыс. руб.), самые низкие — в Махачкале (2,8 тыс. руб.) и Назрани (3,2 тыс. руб.).

В целом среднестатистическая российская семья платит за «коммуналку» 5294 руб. в месяц. Из этой суммы 30% — 1584 руб. — приходятся на плату за отопление, примерно 20% уходит на «содержание и текущий ремонт помещения», 20% — на воду, 12% — на электричество. Остальные 17,5% — это взносы на капремонт, плата за вывоз мусора, газ, услуги консьержей, радио и прочее.

Отмечается, что больше всего за ЖКУ — более 9 тыс. руб. — платят жители отдаленных городов, в частности, Нарьян-Мара, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Якутска, Магадана. Энергия в этих городах дорогая, поскольку их энергосети изолированы, поясняют исследователи.

Дешевле всего коммунальные услуги обходятся жителям Северного Кавказа, где короткий отопительный сезон и низкий уровень зарплат. Во Владикавказе, Назрани, Махачкале, Нальчике и других южных городах России чек за ЖКУ не превышает 4 тыс. руб. В выгодном положении находится также Восточная Сибирь — в регионе расположены крупные электростанции, которые значительно снижают стоимость услуг в Иркутске, Кемерово и Новокузнецке.

Из городов-миллионников больше всего за ЖКУ платят в Москве (9,2 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (6,7 тыс. руб.) Другие мегаполисы находятся примерно на одном уровне в 5600—6700 руб. в месяц. Исключения составляют Челябинск, где о дни из самых низких тарифов на воду, и Волгоград — самый южный миллионник России.

Уточняется, что наибольший разброс цен зафиксирован в тарифе на содержание и текущий ремонт квартиры, самый низкий — во взносах на капитальный ремонт.

В конце июля Министерство строительства и ЖКХ предложило включить в тариф на тепло и воду расходы на создание и обслуживание «цифровой инфраструктуры». По данным «Коммерсанта», речь идет о масштабной цифровизации строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд руб. до 2030 года — установке типовых систем управления снабжения ресурсами, в том числе интеллектуальных приборов учета, «умных» датчиков, систем контроля зданий, которые должны помочь снизить аварийность инфраструктуры и повысить срок ее службы. В министерстве заверили, что поправки не повлияют на уровень тарифов на ЖКУ, «поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства».