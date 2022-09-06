«Быки» устали

Российский рынок акций проводит первую половину вторника безыдейно. Котировки большинства «голубых фишек» с утра слабо снижаются, угрожая уйти в коррекцию, необходимую для снятия технической перекупленности после 7 дней непрерывного роста.

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Внешний фон пока нельзя назвать оптимистичным. Более чем на процент снижается нефть, где вновь отыгрываются страхи уменьшения мирового потребления топлива из-за его очень высокой цены. Впрочем, нефть пока остается в весьма комфортном для российской нефтянки коридоре $92—105 за баррель, и поводов для выхода из него не видно.

Падают спотовые цены на газ. Это вполне оправданно, поскольку газохранилища Европы заполнены почти под завязку, и в ближайшие дни острой потребности в закупке газа не будет. Рост спроса на «голубое топливо» стоит ждать с наступлением холодов.

Из высоколиквидных бумаг наибольшие потери — в размере чуть более процента — несут обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Ранее они необоснованно сильно росли, и сейчас инвесторы фиксируют по ним спекулятивную прибыль.

В лидерах же роста расположились неликвидные акции «Русснефти», подорожавшие примерно на 20%. Причину столь бурного роста бумаги аналитики пока не придумали. Возможно, бумагу просто скупает какой-то стратегический инвестор.

В районе вчерашнего закрытия торгуется «Газпром». К этой бумаге сейчас приковано большое внимание, поскольку она есть практически в каждом портфеле. Мнения аналитиков по ней расходятся. Часть экспертов считает, что после выплаты дивидендов за первое полугодие у бумаги не будет драйверов роста из-за резкого снижения объемов продажи газа в Европу и необходимости выплатить осенью 1,2 трлн руб. дополнительного налога государству. Другие говорят, что при таких высоких ценах на газ выручка компании по итогам второго полугодия сильно не снизится. Однако практически все сходятся во мнении, что если реализуются потуги европейских чиновников ограничить цены на российский газ, то топлива в Европе от этого больше не станет, а вот цены на него уйдут еще выше.

В числе лидеров роста сегодня — акции «Норникеля» и «Русала», которых подогревают новости о снижении и неизбежном закрытии ряда европейских металлургических предприятий из-за высоких цен на электроэнергию.

Прогнозировать, какой будет динамика рынка во второй половине дня, сложно. С высокой вероятностью, рынок акций продолжит умеренно снижаться: игроки буду фиксировать часть заработанной за последние 7 дней прибыли. Однако может повториться и вчерашний сценарий, когда после обеда покупатели активизировались. Но для оживления «быков» нужны драйверы: например, возобновление роста цен на нефть.

Торги на валютном рынке Московской биржи также пока проходят спокойно. Курс рубля находится чуть ниже важной отметки 61 за доллар, и «медведи» пока не пытаются провести атаку с целью утащить котировки в диапазон 65-70.