Чилийцы проголосовали за жизнь «при Пиночете»

Состоявшийся в минувшее воскресенье референдум по проекту новой конституции Чили закончился сохранением status quo, что было объявлено вечером 4 сентября после подсчета 88% голосов. В голосовании приняли участие более 75% из примерно 15 млн граждан Республики Чили.

Почему сторонники новой конституции проиграли? По-видимому, главная причина в том, что разработанный 155-ю всенародно избранными членами Учредительного собрания проект основного закона оказался слишком идеологизирован.

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Он предлагал крутой поворот в сторону левых, даже социалистических ценностей. Чили становилась социальным демократическим государством. И его многочисленные обязательства перед гражданами обуславливали как раздувание правительственного аппарата, как и рост государственных расходов, источником которых служат налоги.

Это не понравилось избирателю, который привык к рыночной модели экономики, пускай и не самой справедливой. Больше половины пришедших на участки сочли, что проект новой конституции оторван от реальности и стремится создать идеальную и самую прогрессивную конституцию, не учитывая запросов населения.

Конституционная ассамблея представляла из себя как бы срез общества, но на деле стала оплотом левых политических сил, которые воплощали свои политические амбиции.

Можно назвать и дополнительные причины, повлиявшие если не на собственно результат, но на соотношение голосов. А сама идея менять конституцию, надо напомнить, появилась после протестов 2019 года. Тогда вскрылись проблемы, которые чилийское общество и попыталось решить через конституционную реформу.

Так, прошёл эффект локдаунов для возрастного населения. Если во время референдума 2020 года о необходимости менять конституцию большинство голосующих были молодого и среднего возраста, то в 2022 пожилые снова вернулись на участки. Более того, рекордная явка была зафиксирована как в целом, так и среди молодого поколения, если верить чилийскому аналитику Маурисио Моралесу.

Другая проблема — мало кто реально читал конституцию. Объёмный проект с 388 статьями прочитало очень мало чилийцев, а поняли его ещё меньше. Это стратегическая ошибка. Вместо внесения отдельных поправок, избирателям предложили сразу много спорных поправок и изменений. Чилийцам предложили за короткое время разобраться в государственном управлении и понять новую конституцию. Мало у кого было время и желание читать огромный трактат. Большинство жителей получали информацию из других источников, и она их пугала.

Так особый акцент в проекте был сделан на принципах многонациональности и паритетной демократии. Страна признавалась многонациональной при всего 13% населения коренных народов, верхняя палата преобразовывалась в палату регионов, коренные народы получали особые права. Помимо этого, добавлялись обязательные квоты в государственном управлении для равенства женщин и мужчин. В большинстве интерпретаций всё это выглядело как попытка разделить страну, выделить народы, гендеры и выровнять всех по социальному достатку благодаря социальной поддержке государства.

Теперь главный вопрос — что будет дальше? И без того невысокие рейтинги президента Габриэля Борича могут упасть сильнее. Реформа конституции была основой его политической платформы. После массовых протестов 2019 года и последующего референдума о необходимости менять конституцию в 2020, вся его карьера сосредоточилась вокруг этой темы. Возможна смена кабинета правительства, которое отвечало за проведение плебисцита. Скорее всего, будут перестановки ключевых должностей.

Вряд ли второй проект конституции будет разрабатываться в ближайшее время, хотя до голосования о возможности этого заявляли и Борич, и коммунисты. Конституционная ассамблея потерпела сокрушительное поражение. Критики проекта конституции неоднократно предлагали сделать её более умеренной, но, вместо этого, чилийцам предложили голосовать за левую конституцию. Прошедшее голосование показало не борьбу двух систем — «неолиберальной» и «прогрессивной», а противостояние левых (38% проголосовавших «за») и большинства чилийского народа (62% проголосовавших «против»).

Однако, на этом история с новой конституцией не заканчивается. Наиболее вероятный сценарий — изменение конституции через парламент. В августе Конгресс Чили принял закон, который позволяет это сделать. Раньше требовалось 3/5 или 2/3 от числа законодателей для внесения поправок в конституцию, теперь квалифицированное большинство не требуется. Закон и был принят на случай провала проекта нового основного закона.