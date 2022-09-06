Доклад с закрытыми глазами

Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало сегодня доклад по итогам визита миссии во главе с генеральным секретарем этой организации Рафаэлем Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, состоявшегося на минувшей неделе. Как и ожидалось, в отчете достаточно подробно анализируется текущее техническое состояние ЗАЭС, но нет ни единого указания на то, кто именно ее обстреливает. Похоже, офис Владимира Зеленского после убытия инспекторов с Украины волновался напрасно.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам преддверии публикации доклада, что в Кремле ожидают от документа «правды и констатации реального положения дел». Однако к 52-страничному заявлению МАГАТЭ не приобщены ни материальные доказательства обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ, ранее официально переданные представителям организации, ни свидетельства жителей Энергодара, в котором расположена АЭС и где живут ее работники. В документе констатируется лишь то, что станция, действительно, подвергается обстрелам. И что это необходимо прекратить.

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Израненная станция

«С апреля значительное количество событий на ЗАЭС существенно скомпрометировали семь столпов ядерной безопасности», — признает МАГАТЭ в отчете. Напомним, что к данным «столпам» по версии гендиректора организации относятся физическая целостность ядерного объекта, исправность и непрерывная работа систем безопасности, отсутствие давления на персонал, отсутствие перебоев с внешним электропитанием, отсутствие проблем с транспортировкой грузов на объект, исправность систем радиационного мониторинга и наличие плана действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также надежная связь объекта с регулирующей организацией.

Список зафиксированных инспекторами агентства случившихся в последнее время инцидентов на станции и нанесенных ей повреждений достаточно широк. Так, в отчете указывается, что в результате обстрелов в августе имели место остановки силовых и резервных трансформаторов, пожары, повреждения кабелей системы контроля радиации и детектора радиационного контроля, пункта аварийной сигнализации, гаражей, учебного корпуса, резервуара с маслом для турбин, водопроводов, переходных галерей к энергоблокам, одного реакторного блока, внешней системы электроснабжения, хранилища отработанного топлива, здания с неиспользованным топливом, лабораторных и химических помещений.

«Несколько раз Запорожская АЭС полностью или частично отключалась от внешнего электроснабжения в результате военных действий в ее районе. В связи с этим рекомендуется, восстановить линии электропитания за пределами объекта в соответствии с проектом, обеспечить бесперебойную подачу электричества в любое время и прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы электроснабжения», — указывается в отчете МАГАТЭ.

Стоит отметить, что обстрелы станции продолжаются и после визита Рафаэля Гросси. Факт присутствия на станции инспекторов МАГАТЭ украинских артиллеристов никак не смущает, прекращение огня на их повестке дня отсутствует. Последний обстрел был произведен не далее, как сегодня.

В результате, как заявил официальный представитель пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения реакторов, была повреждена ЛЭП, мощность единственного работающего энергоблока АЭС снижена до 150МвТ, а в Энергодаре временно отключались электричество и водоснабжение.

«Продолжающиеся обстрелы могут повредить другие критически важные системы и оборудование станции и привести к более серьезным последствиям, в том числе к неограниченному выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду. Поэтому любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и целостность Запорожской АЭС, нужно избегать», — констатирует на этом фоне МАГАТЭ.

Кстати, стоит привести любопытную деталь — слово «обстрел» употребляется в докладе ровно столько же раз, сколько в нем страниц. Позиция МАГАТЭ чем-то напоминает обобщенную позицию работавшей ранее на Донбассе ОБСЕ: да, стреляют, но кто и откуда — мы не видим, не слышим и не скажем. Хотя опасность ситуации и там, и здесь не отрицалась и не отрицается.

«Существует необходимость срочно принять превентивные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий. Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности», — отмечает в конце доклада МАГАТЭ. Более того, организация заявила, что готова «немедленно начать консультации по срочному созданию такой зоны на Запорожской АЭС».

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Завуалированная демилитаризация

Советник генерального директора входящего в госкопорацию «Росатом» концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, сопровождавший 1 сентября миссию во главе с Рафаэлем Гросси непосредственно на объекте, в эфире канала «Россия 24» прокомментировал обнародованную сегодня позицию агентства достаточно оптимистично: «Отдельные положения доклада указывают на то, что инспекторы МАГАТЭ увидели и услышали нас, они достаточно адекватно оценили ту степень опасности, в которой находится Запорожская АЭС».

Он добавил, что указание на необходимость прекращения обстрелов как самой станции, так и ее окрестностей, является «серьезной подвижкой вперед». Правда, возникает вопрос в каком именно направлении началось движение, если разглядеть, откуда на самую большую АЭС в Европе прилетают снаряды, ракеты и дроны-камикадзе Гросси и Ко так и не смогли или не захотели, предпочтя в данном вопросе закрыть глаза. В этом контексте приобретает новый смысл фраза генсека, сказанная им перед отъездом с Запорожья: «Ключевые вещи, которые хотелось увидеть, я увидел».

Совершенно очевидно, что в текущей обстановке создание зоны безопасности — это завуалированное предложение демилитаризовать объект. Требуя такого шага, на Россию сейчас, вероятно, начнут давить страны Запада в Совбезе ООН. Но за демилитаризацией, будь она проведена, почти наверняка, последует силовой захват ЗАЭС украинским спецназом. Тем более, что сделать это ВСУ пытались уже дважды — до и после визита делегации МАГАТЭ. Однако оба раза атаки были сорваны лишь благодаря вмешательству российских военных.

После гипотетического возврата контроля над станцией от Украины можно ожидать чего угодно — от настоящих самообстрелов (в которых Киев сейчас бездоказательно обвиняет Москву), сопровождаемых истеричными заявлениями с Банковой улицы о том, что стреляет РФ и ее действия несут угрозу всему человечеству, до использования объекта в качестве плацдарма для активизации военных действий в прилегающем регионе в рамках очередной попытки контрнаступления.

Соответственно, на демилитаризацию, учитывая обозначенные риски, Россия едва ли согласится. Тем более, что, как заметил сегодня Владимир Рогов, защитная зона вокруг Запорожской АЭС уже создана и поддерживается российскими силами безопасности, а угрозы террористического характера исходят исключительно от «украинских боевиков».

Остается либо дипломатическими методами максимально активно добиваться от МАГАТЭ и ООН занятия гораздо более жесткой позиции по прекращению обстрелов ЗАЭС украинской стороной, либо принять адекватные создаваемой обстрелами угрозе ответные меры силового характера, включая нанесение ударов возмездия по украинским центрам принятия решений и критически важной инфраструктуре. Какому варианту будет отдано предпочтение, станет ясно уже в ближайшее время.