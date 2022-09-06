Экономика выстояла, но расслабляться рано

Президиум правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций констатировал, что после серии «ударов» со стороны недружественных стран отечественная экономика не просто выстояла, но и демонстрирует показатели, лучшие, чем прогнозировалось. В то же время, очевидно, что по ряду ключевых направлений необходимы дальнейшие структурные преобразования, невозможные без участия государства.

Выступая на правкомиссии, первый вице-премьер Андрей Белоусов, отметил, что «общая картина» в экономике, - «она лучше, чем нам представлялось раньше». По его словам, в этом году спад ВВП составит менее 3%, а в следующем – 0,6-0,8%. «Это создаёт очень хорошие условия и для роста реальных доходов населения, и для роста доходов бюджета в следующем году и, соответственно, в 2024–2025 годах. Но за это, конечно, надо побороться», - отметил заместитель председателя правительства РФ. Такая оценка является гораздо оптимистичнее прежних. Например, весной Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП почти на 8%.

Среди важнейших показателей Андрей Белоусов назвал оживление внутреннего и потребительского спроса, которые тесно связаны между собой. По его словам, в июле рост кредитов нефинансовым организациям составлял чуть больше 1%, а до этого практически отсутствовал, то в августе он составил 2,3%.

Первый вице-премьер также констатировал постепенное оживление потребительского спроса, что является еще одним важным признаком устойчивой экономики. Причем это касается как продовольственных, так и непродовольственных товаров. «Скорее всего, пик спада потребительского спроса мы уже прошли и уже вышли на траекторию роста. Какой будет градиент, угол наклона этой кривой – этот вопрос в том числе зависит и от действий правительства», - сказал чиновник, выразив мнение, что «самые худшие времена мы прошли во II квартале, и дальше будет постепенное улучшение». По его прогнозам, если по итогам этого года будет зафиксирован спад потребления на 4%, то уже в следующем году можно ожидать роста 2,5-3%. Уровень инфляции за год по новым оценкам составит 12–13%, что также гораздо более оптимистично, чем ожидалось еще два-три месяца назад, и сопоставимо с инфляцией на Западе.

Как отметила заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Вера Кононова, слова Андрея Белоусова о состоянии экономики, безусловно, внушают оптимизм, однако было бы опрометчиво считать, что пик кризиса пройден, и дальше экономика будет восстанавливаться сама собой.

«Действительно, быстрого эффекта от санкций, на который рассчитывали их инициаторы, не получилось. Во многих (хотя и не во всех) случаях отказ зарубежных поставщиков от работы с российским рынком был смягчен наличием товарных запасов, что позволило выиграть определенное время на поиск нового поставщика. Своевременная легализация «параллельного импорта» также способствовала снятию проблемы дефицита, которая сначала достаточно остро встала на ряде рынков. В последнее время появляются примеры новых производств, которые российские производители смогли оперативно развернуть в новых условиях», - сказала она.

Особое внимание власти уделяют ситуации в инвестиционной сфере. Как отметил Андрей Белоусов, здесь картина складывается «более сложная и неоднозначная». Вопреки прогнозу инвестиционного спада в годовом выражении на 20%, этого произойти не должно. «Но уже сейчас по первичной статистике, Минэкономразвития нам доложило, скорее всего, спад во II квартале вообще не будет зафиксирован или будет очень небольшой. Это связано с тем, что предприятия, бизнес отреагировал на санкционные ограничения ровно наоборот, чем это предполагалось авторами санкций. То есть вместо того, чтобы бросить инвестиции, наоборот, предприятия стали стремиться завершить инвестиционные программы там, где это могло быть», - пояснил вице-премьер.

Основной задачей сейчас является «разогрев инвестиций» по всем направлениям, чтобы минимизировать спад, которого, скорее всего, полностью избежать не удастся и который в этом году ожидается на уровне 2%.

Вера Кононова считает, что новая структурная трансформация экономики, адекватная возникшим после начала спецоперации вызовам, находится еще в самом начале. Инвестиционные проекты требуют существенных затрат, в особенности если их реализация сопряжена с поставками импортного оборудования. В ряде случаев вызывают вопросы перспективы окупаемости инвестиций. «При этом та поддержка, которая оказывается бизнесу со стороны правительства (включая отсрочку уплаты страховых взносов для ряда отраслей за II-III кварталы 2022 г., субсидирование процентных ставок для отдельных категорий заемщиков, отмену проверок бизнеса), важна, но вряд ли достаточна для того, чтобы переломить серьезные факторы, сдерживающие реализацию инвестиций. Не случайно Андрей Белоусов также обозначил инвестиционную сферу как одну из наиболее проблемных, где пик спада ожидается на IV квартал текущего года», - считает эксперт.

Поэтому, уверена аналитик, то, что экономика смогла «удержаться на плаву», сейчас должно рассматриваться не как повод к сворачиванию мер поддержки, а наоборот, как сигнал к наращиванию усилий прежде всего по тем направлениям, где бизнес сталкивается с наибольшими сложностями. «В первую очередь, это работа финансовой системы, обеспечение бизнеса (причем из разных отраслей и регионов страны) доступным финансированием как для осуществления инвестиционных планов, так и для текущей деятельности, за счет развития региональных банков, а также рынка ценных бумаг», - отметила заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ.

Не менее важно, по словам Белоусова, справиться с ограничением импорта, которое является «одним из главных инструментов, точнее рычагов, вообще всей логики санкционного воздействия на нашу страну». Сейчас он находится примерно на уровне 65–70% по сравнению с показателями предыдущего года, тогда как на пике он «проседал» примерно в два раза. При этом потребительский импорт практически восстановился. «Ключевую роль здесь, конечно, сыграла как раскатка новых маршрутов, так и самое главное – это разрешение параллельного импорта», - пояснил Белоусов. При общем сокращении импорта на 30%, так называемый критический импорт снизился примерно на 11–12%. «То есть остальной импорт, он сократился и достаточно успешно заполняется сейчас нашим собственным производителем. И это является одним из источников той позитивной динамики, о которой я говорил», - уточнил вице-премьер.

Если с сырьевым экспортом ситуация может развиваться по-разному, то на несырьевом направлении, признал Белоусов, «мы потеряли рынки Европы» - поставки несырьевого экспорта сократились больше чем на 13%, а по итогам года спад может достигнуть 17%.

По мнению Веры Кононовой, в этом направлении необходима также активная работа по снятию транспортно-логистических ограничений для бизнеса, включая модернизацию транспортной и логистической инфраструктуры не только внутри страны, но и создания транспортно-логистических центров за рубежом, в дружественных странах, откуда могут быть налажены необходимые поставки критически важного импорта. «Эти же центры могут стать подспорьем для экспортных поставок российской продукции», - уточнила она.

Андрей Белоусов в ходе выступления на президиуме правительственной комиссии сообщил, что, помимо уже реализуемых мероприятий, позволивших избежать катастрофических последствий для экономики, разрабатываются и новые меры, призванные поддержать отечественный бизнес и дать толчок для дальнейшего экономического развития.

Озвученные Белоусовым предложения поддержал председатель правительства Михаил Мишустин. Он обратил внимание на важность наращивания инвестиционной активности, в том числе в инновационных, высокотехнологичных отраслях, развития логистики через дружественные страны для снижения издержек бизнеса. Также глава правительства отдельно обратил внимание на поддержку промышленности. «Это субсидирование процентных ставок, это специальные программы Минпромторга, льготирование, региональные программы. Всё это даёт возможность опереться на собственную промышленность и серьёзно заниматься собственным производством», - заключил Мишустин.

Начиная с конца февраля правительство реализовало ряд мер, которые доказали свою целесообразность и способствовали сохранению устойчивости экономики. Например, представители малого и среднего бизнеса одной из самых эффективных считают введение практически полного моратория на проверки предприятий МСП. Еще одной экстренной, но по-настоящему действенной мерой стало решение о продлении действия ряда разрешений и лицензий, упрощение условий ввоза и сертификации продукции, также вносят свой вклад программы льготного кредитования. Все перечисленные и другие мероприятия помогли создать «подушку безопасности», не давшую «разбиться» российскому бизнесу и экономике в целом, создали благоприятные условия для поддержания инвестиционного климата. По словам Михаила Мишустина, «за прошедшие месяцы многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены».