En+ Group может построить ветропарк на Амуре

Энерго-металлургический холдинг En+ Group Олега Дерипаски прорабатывает возможность строительства ветряного парка в Амурской области, его поставки электроэнергии могут быть направлены на экспорт, в том числе в Китай. Об этом сообщил 6 сентября руководитель энергетического бизнеса группы Михаил Хардиков на площадке VII Восточного экономического форума (ВЭФ).

Реализовать проект компания планирует совместно с китайской государственной корпорацией PowerChina. В качестве потенциальной площадки рассматривается территория опережающего развития (ТОР) «Приамурская».

«В настоящее время группой и партнерами ведется активная проработка проекта. Создана рабочая группа из представителей правительства Амурской области, корпорации по развитию Дальнего востока и Арктики и ТОР «Приамурская». Вместе с китайскими партнерами нами проводится предварительная оценка капитальных затрат, оцениваются земельные участки, подходящие под разные варианты конфигурации ветропарка», — сказал Михаил Хардиков.

По предварительной оценке, потенциальная мощность ветропарка может достичь 1 ГВт, что позволит генерировать около 3,5 млрд кВт*ч в год. Экспортировать «зеленую» электроэнергию планируется в страны Азии, в том числе в Китай. Построить ветропарк собираются в течение двух лет. Объем инвестиций стороны пока не озвучивают.

Экспорт электроэнергии из России в Китай демонстрирует рекордные темпы роста, поэтому возникает вопрос, как нарастить генерацию, чтобы удовлетворить растущий спрос с китайской стороны, пояснил Михаил Хардиков. «Решить его относительно быстро можно только за счет развития возобновляемых источников энергии, в том числе благодаря реализации проектов ветровой генерации в Амурской области», — отметил он.

Глава энергодивизиона En+ Group выразил уверенность в том, что, если взаимодействие сторон будет таким же эффективным, как сейчас, проект реализуют уже в ближайшие годы. «По предложению нашего китайского партнера корпорации PowerChina, в будущем нам также представляется возможным создание полноценного энергетического кластера в Амурской области с фокусом на новые технологии и чистую энергетику», — добавил он.

Ветроэнергетика в последнем десятилетии была локомотивом развития «чистой» генерации в Евросоюзе. Её также активно развивают на Дальнем Востоке, поскольку возобновляемые источники энергии (ВИЭ) позволяют снизить зависимость этого региона от дорогостоящего привозного топлива. На данный момент РАО «Энергетические системы Востока» построило здесь 13 солнечных станций и три ветроэнергетических комплекса. По её оценкам, суммарная мощность действующих на Дальнем Востоке объектов ВИЭ составляет 3,6 МВт. По оценкам экспертов, потенциал солнечных и ветровых комплексов особенно высок в Приморье, на Сахалине и на Камчатке.

Отметим, что на остальной территории России тоже занимаются строительством ветропарков. Несколько таких проектов заявлены вблизи Финского залива под Санкт-Петербургом. А Фонд развития энергетики (совместный проект ПАО «Фортум» и «Роснано») эксплуатирует действующие ветропарки в Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Ульяновской и Самарской областях.

VII Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Главная его тема в этом году — «На пути к многополярному миру». По оценкам организаторов ВЭФ-2022, в нем принимают участие гости из 68 стран. Холдинг En+ участвует в форуме впервые. Как ожидается, президент России Владимир Путин 7 сентября выступит на пленарном заседании ВЭФ и проведет ряд международных переговоров.