«Газпром» и CNPC переведут оплату за поставки по трубопроводу «Сила Сибири» в рубли и юани

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corp., CNPC) переводят оплату за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани. Соответствующая договоренность достигнута на прошедшей в режиме видео-конференц-связи встрече главы российского холдинга Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дая Хоуляна в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как сообщает пресс-служба «Газпрома», в ходе встречи были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «Силе Сибири». «В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — указывается в сообщении.

По словам Алексея Миллера, «новый механизм оплаты — это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение». «Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик», — подчеркнул глава российской компании.

В пресс-релизе отмечается, что Миллер проинформировал Дай Хоуляна о статусе работ по «восточному маршруту».

«Линейная часть газопровода от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения в Якутии построена уже почти на 100%. Как и было запланировано, до конца текущего года газ Ковыктинского месторождения начнет поступать в "Силу Сибири". Таким образом, будет обеспечено выполнение контрактных обязательств "Газпрома" по увеличению объемов поставок газа в Китай в 2023 году», — подчеркивается в материале.

В феврале 2022 года «Газпром» и CNPC заключили второй долгосрочный контракт о поставках природного газа в Китай. После выхода проекта на полную мощность объем поставок газа по «дальневосточному» маршруту увеличится на 10 млрд куб. м в год и достигнет 48 млрд куб. м в год с учетом поставок по «Силе Сибири».

В этом году Пекин установил рекорд по закупкам нефти из РФ. По данным Главного таможенного управления КНР, импорт российской нефти в мае вырос на 55% по сравнению с тем же периодом времени прошлого года. Суммарные поставки нефти из РФ как по трубопроводам, так и по морю составили почти 8,42 млн тонн (61,7 млн баррелей или 1,98 млн бар/д). Это позволило России обойти Саудовскую Аравию и спустя полтора года вновь стать главным поставщиком «черного золота» в Китай.