Глава ВТБ предложил вариант разморозки активов банка

Из-за санкций под блокировку попали активы ВТБ на сумму около 600 млрд рублей, сообщил глава банка Андрей Костин. Он также отметил, что ВТБ готов обменять свои замороженные активы на активы западных кредитных организаций, вынужденных оставаться в России, передает РБК.

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«У нас европейские банки, вы их сами знаете, в России наиболее крупные, они обладают [сопоставимым объемом активов]. Если капитал нашего банка составляет €2–3 млрд, то примерно сопоставимые два банка есть у нас, плюс есть кредиты российским предприятиям на балансах банков в Европе, от материнских компаний. И мы давно еще, еще даже до объявления европейских санкций начали дискуссию и увидели большой интерес именно европейских финансовых институтов к обмену [активами], потому что, как я понимаю, регуляторы на местах принуждают их фактически обнулять эти активы в России, что для них тоже [проблематично]», — заявил Костин.

Он отметил, что заинтересованные банки не могут пока получить разрешения от своих регуляторов, и выразил надежду, что «на каком-то этапе европейские банки сумеют убедить своих регуляторов, политические круги, что бессмысленно терять деньги в таком виде».

На уточняющий вопрос, идет ли речь о банковских группах UniCredit и Raiffeisen Bank International, дочерние филиалы которых являются самыми крупными банками с иностранным участием в РФ, Костин ответил утвердительно.

