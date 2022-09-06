Как выбрать стиральную машину с сушкой

На рынке представлено большое количество стиральных машин с сушкой. Приведенные ниже рекомендации облегчают выбор.

Тип сушки

Стиральная машина Haier HW70-BP12969BS

Если в сушильных машинах зачастую используется тепловой насос, то во всех без исключения стирально-сушильных машинах этот элемент отсутствует. Функционирование техники, оснащенной тепловым насосом, основано на нагнетании в сушильную камеру сухого теплого воздуха, который втягивает в себя воду из влажных вещей. Затем он пропускается сквозь испаритель с хладагентом, в котором остывает. Формирующийся конденсат поступает в накопитель или выводится через дренаж. После высушивания воздух продолжает циркулировать до того момента, пока ткань не станет сухой.

Данный тип высушивания называется конденсационным. Поскольку при его использовании температура составляет не более сорока градусов по Цельсию, в машине, оснащенной тепловым насосом, можно сушить деликатные вещи без опасений по поводу усадки тканей. Однако даже если техника оснащена этим устройством, необходимо выбрать подходящую программу и принять во внимание маркировку на вещах. Использование техники с тепловым насосом отличается экономичностью: она тратит меньше электроэнергии, чем устройства с вентиляторами.

Стиральная машина Haier HW80-B14979S

Функциональность

В сушильных машинах для белья имеется богатый список спецпрограмм. Помимо этого, они всегда комплектуются решеткой, на которую можно помешать обувь либо, к примеру, детские игрушки. Однако надо учитывать, что во всех стирально-сушильных машинах загрузить для высушивания можно примерно в два раза меньше вещей, чем для стирки.

Главные критерии выбора

При подборе стиральной машина haier с сушкой для белья или любого другого бренда необходимо руководствоваться следующими критериями: