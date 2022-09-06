Как выбрать стиральную машину с сушкой

На рынке представлено большое количество стиральных машин с сушкой. Приведенные ниже рекомендации облегчают выбор.
Тип сушки
Если в сушильных машинах зачастую используется тепловой насос, то во всех без исключения стирально-сушильных машинах этот элемент отсутствует. Функционирование техники, оснащенной тепловым насосом, основано на нагнетании в сушильную камеру сухого теплого воздуха, который втягивает в себя воду из влажных вещей. Затем он пропускается сквозь испаритель с хладагентом, в котором остывает. Формирующийся конденсат поступает в накопитель или выводится через дренаж. После высушивания воздух продолжает циркулировать до того момента, пока ткань не станет сухой.
Данный тип высушивания называется конденсационным. Поскольку при его использовании температура составляет не более сорока градусов по Цельсию, в машине, оснащенной тепловым насосом, можно сушить деликатные вещи без опасений по поводу усадки тканей. Однако даже если техника оснащена этим устройством, необходимо выбрать подходящую программу и принять во внимание маркировку на вещах. Использование техники с тепловым насосом отличается экономичностью: она тратит меньше электроэнергии, чем устройства с вентиляторами.
Функциональность
В сушильных машинах для белья имеется богатый список спецпрограмм. Помимо этого, они всегда комплектуются решеткой, на которую можно помешать обувь либо, к примеру, детские игрушки. Однако надо учитывать, что во всех стирально-сушильных машинах загрузить для высушивания можно примерно в два раза меньше вещей, чем для стирки.
Главные критерии выбора
При подборе стиральной машина haier с сушкой для белья или любого другого бренда необходимо руководствоваться следующими критериями:
- Загрузка. У самых маленьких моделей она не превышает трех с половиной килограммов, однако у большинства машин составляет семь, восемь, девять и более килограммов. Причем предельная загрузка допускается исключительно для хлопковых вещей, для других тканей она меньше.
- Отведение конденсата в дренаж. В таком случае он может переливаться в канализационную систему через шланг, прилагаемый к машине. При отсутствии желания заниматься подсоединением шланга придется периодически выливать скопившуюся в специальном отсеке воду ручным способом.
- Реверс барабана. Когда барабан непрерывно крутится лишь в одном направлении, высушиваемые вещи мнутся сильнее.
- Размеры. Все сушильные машины делятся по габаритам на три категории: узкие – от сорока до сорока девяти сантиметров, с уменьшенной глубиной – от пятидесяти до пятидесяти девяти сантиметров, стандартные – от шестидесяти сантиметров. Причем важно учитывать, что расположенные на задней стенке машины шланги отнимают как минимум три-четыре сантиметра.
- Специальные программы. Они требуются для высушивания джинсовых тканей, шерстяных изделий, махровых полотенец. Желательно, чтобы у машины имелся сертификат Woolmark (маркировка о его наличии наносится на панель управления). Важную роль играет режим высушивания пуховых изделий.
- Специальные приспособления. Для высушивания шерстяных вещей и обуви нужна полка или корзина, поскольку на шерстяных изделиях при вращении появляются катышки, а обувь от этого портится. Использование специальных приспособлений позволяет предотвратить повреждения и сократить время высушивания.
- Защита от сминания. При использовании этой функции барабан после высушивания расправляет вещи, препятствуя формированию с трудом отглаживаемых складок и заломов.
- Обработка паром. Данная функция облегчает глажку. Особенно она актуальна для вещей, которые носят аллергики и дети.
- Контролирование остаточной влажности. Избежать пересушивания тканей помогают специальные датчики. Данная функция также способствует экономии электроэнергии: сушка прекращается, как только поступит соответствующий сигнал от датчиков.
- Управление. Отображение на экране всех программ и характеристик высушивания обеспечивает повышенное удобство. Наиболее современные модели предусматривают дистанционное управление по Wi-Fi. Самое последнее веяние – «общение» техники одного производителя с применением встроенных Wi-Fi-модулей. Отпадает необходимость в выборе программы – сушильная машина подбирает ее самостоятельно на основе информации о типе и массе вещей, получаемой от стиральной машины.
- Система чистки конденсатора. В дорогостоящих машинах эта процедура обычно автоматизирована. В дешевых моделях необходимо регулярно чистить отсек для сбора конденсата вместе с фильтром для улавливания ворса, поскольку засоренный конденсатор повышает потребление электроэнергии.