Кофе в зоне риска

Фьючерсы на кофе арабика на Межконтинентальной бирже (ICE) торговались накануне около 2,39 доллара за фунт, немного опустившись после достижения 225 августа более чем шестимесячного максимума — 2,43 доллара, поскольку основное внимание по-прежнему уделялось погоде в Бразилии. Прогнозы дождя в ближайшие 10 дней в тех районах Бразилии, где расположены плантации, уменьшили опасения, что урожаю не хватит влаги.

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Как пишет Tradingeconomics, на прошлой неделе Maxar Technologies заявила, что не лучшие погодные условия, вероятно, продлятся до конца года. По всей видимости, выпадение осадков в Бразилии окажется меньше нормы, что может усугубить засуху и оказать дополнительное негативное влияние на урожай кофе.

Рост цен будет постепенным

Между тем, последние данные показали, что запасы сертифицированной ICE арабики на 29 августа составили 663 874 мешка, что является восьмым ежедневным увеличением запасов сырья подряд после достижения показателем 23-летнего минимума — отметки 571 580 мешков по данным на 15 августа.

Напомним, арабика — мировой эталон для фьючерсных контрактов на кофе, которые торгуются на Межконтинентальной бирже. На арабику приходится 75% мирового производства, и в основном ее выращивают в Бразилии (40% от общего мирового предложения) и Колумбии. Оставшиеся 25% приходится на робусту, которая в основном производится во Вьетнаме (15% мировых поставок) и Индонезии. Другие крупные экспортеры включают Перу, Индию, Уганду, Эфиопию, Мексику и Кот-Д'Ивуар. Робуста — это кофе в зернах, популярный в Европе, и кофе эспрессо, в то время как зерна арабики популярны в США.

Кстати, проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ), общий рост может составить до 30%. «Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году», — рассказал ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.

Он пояснил, что «первый удар по урожаю кофе пришелся именно

на Колумбию и Латинскую Америку в целом, а это регионы, где выращивается арабика». «Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют, однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире», — отметил эксперт.

«К примеру, робуста сейчас уже во Вьетнаме стоит в опте больше двух долларов за килограмм. Надо понимать, что отличие розницы в том, что там уже обжаренный кофе — причем в разных странах по различным методикам, также накладывается маркетинг, упаковка и логистика. В переводе на рубли стоимость пачки 1 кг выходит уже 1 тысячу рублей», — констатировал Михаил Чарный. При этом он отметил, что «урожай в ряде регионов длится 3-4 месяца, если он восстановится, то цены вернуться к изначальным уровням, в противном случае стоит ожидать повышенной стоимости на этот продукт».

Расходы переложат на потребителей

Стоимость контракта на поставку кофе на Нью-Йоркской бирже начала снижаться после взрывного роста в середине августа на 15,7%, подтвердил в комментарии «Эксперту» Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. По итогам прошедшей недели стоимость фьючерсного контракта снизилась на 1,9%, до 228 долларов.

Снижение связано с рядом причин, объясняет эксперт. Так, на прошедшей неделе американские фондовые индексы демонстрировали снижение. Индекс S&P 500 потерял почти 3% на прошлой неделе. Это охладило спрос и на товарном рынке. К тому же начинается сезон сбора урожая в Бразилии, Перу, Руанде и ряде стран Африки. Главная опасность для будущих поставок — риск нехватки объемов, которые могли бы удовлетворить спрос рынка, что приведет в конечном итоге к взлету стоимости чашки кофе в кофейнях. Но, если урожай не так страшно пострадал от засухи, как этого ожидали эксперты, то цена может продолжить снижение вплоть до 220-225 долларов уже на этой неделе.

Однако риск рецессии в США и ряде крупнейших стран мира, возможное повышения процентной ставки, а также сокращение потребительских расходов станут сдерживающим фактором для роста цен на товарном рынке, уверен аналитик. Низкий спрос по рыночным законам не позволит цене взлететь, если, конечно, вновь не будут наблюдаться перебои в логистических связях или урожай в Бразилии, действительно не пострадал из-за засухи настолько, что не будут возможности удовлетворить снизившийся спрос.

На предстоящей неделе ожидается довольно мало событий, которые могут оказать влияние на стоимость фьючерсных контрактов на поставки кофе. В первую очередь инвесторы будут оценивать объемы поставок поспевающего урожая, а также следить за выступлениями членов ФРС, которые могут дать больше конкретики в вопросе повышения процентной ставки на заседании 21 сентября. Поэтому, как полагает Николай Переславский, в предстоящие торговые сессии можно ожидать сохранения нейтральной динамики цен на фьючерсы с небольшим их снижением не более 5%.

Между тем, для потребителей цены на поставки кофе с начала года особенно не изменились, указал аналитик. Так, средняя цена, по данным International Coffee Organization, в январе составляла 204 цента за фунт, а в августе она составляет уже 200 центов. Из-за сбора неплохого урожая, даже в марте-апреле этот индикатор опускался в среднем до 195.

Причем в осенние и зимние месяцы текущего года можно ожидать сохранения стагнации цен на рынке кофе, если будет собран достаточный урожай в странах Центральной и Восточной Африки, а также Латинской Америки. Однако сообщения о засухе и гибели урожая в Бразилии, Уругвае и Колумбии, которые являются одними из ключевых поставщиков зерен на мировой рынок, может привести к взлету цены на от 5% до 15%.

При этом в России в случае сохранения благоприятных климатических условий в странах, где собирают урожай, и нарушения логистических связей стоимость чашки напитка может вырасти на 20-25% к концу 2022 года, полагает Николай Переславский. Но выросший спрос на более дешевые сорта кофе (например, робуста) может привести к взлету цены в этом сегменте на уровень порядка 30% и выше. Сравнивая текущую ситуацию с изменением цен в 2021 году, когда Бразилию настигли засуха и заморозки, что уничтожило существенную часть урожая кофе, можно отметить, что в прошлом году стоимость чашки во многих крупных городах поднялась почти на 80-100%.

Повышение цен на чашку кофе в кофейнях или на зерна в магазинах, безусловно, сказались на готовности россиян следовать своим ежедневным привычкам начинать день с чашки ароматного напитка. Ведь доходы россиян не растут стремительными темпами, вслед за изменением стоимости напитка в кафе, а, наоборот, у некоторых соотечественников они сокращаются из-за ухода из России западных брендов. В данном контексте не стоит забывать о заявлении премьер-министра Михаила Мишустина относительно риска потери 200 тысячами соотечественников рабочих мест.

Хотя маржинальность продажи кофе в России составляет как минимум 100%, а в некоторых городах цифра может быть гораздо выше, продавцы зерен и кофейни постараются переложить свои расходы на плечи потребителей, уверен Николай Переславский. Поэтому любое повышение стоимости поставок в Россию приведет к росту цены напитка.

Однако здесь продавцам придется искать тонкую грань между возможностью продать подороже и покупательской способностью населения, добавил аналитик. Хотя расходы на кофе и не являются одной из первых статей, от которой придется отказаться соотечественникам, спешащим на работу, но они будут вынуждены пойти на это, если их доход упадет. А это повлечет в свою очередь снижение прибыли кофеен.

Не все так мрачно

Впрочем, аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева, не считает, что ситуация на рынке кофе будет развиваться столь критично. В настоящее время, отмечает она, рынок кофе находится в завершающей стадии сезона 2021/22. В связи с этим все погодные и производственные факторы уже заложены в цены, которые с конца октября 2021 года консолидируются в широком диапазоне 2-2,5 долларов за фунт (фьючерсы на бирже ICE).

Данные USDA показывают, что ситуация в сезоне 2022/23 (октябрь 22 – сентябрь 23) улучшится по сравнению с прошлым сезоном, но рынок останется напряженным за счет падающего количества биржевых запасов.

В сезоне 2021/22 мировое производство кофе снизилось на 5,2% из-за засухи и заморозков летом и осенью 2021 года в Бразилии. Однако в этом году погодные условия в регионах произрастания кофе в Бразилии в целом, отметила Оксана Лукичева в беседе с корреспондентом «Эксперта», были более благоприятными, деревья смогли восстановиться после заморозков, ожидается рост урожая кофе в сезоне 2022/23 на 14%.

Остаются опасения участников рынка по поводу проливных дождей в Колумбии, а также недостаточного внесения удобрений в Колумбии, Вьетнаме, Индонезии и других странах, что может отрицательно отразиться на урожае кофе сезона 2022/23. Но, по оценке аналитика, в целом мировое производство кофе в сезоне 2022/23 вырастет на 4,7%.

Мировое потребление же вырастет на 1,1% к сезону 2021/22 в первую очередь за счет роста в ЕС, США и Японии, спрогнозировала Оксана Лукичева. По России ожидается снижение импорта и потребления кофе примерно на 12% к сезону 2021/22. Общий уровень запасов кофе в мире к концу сезона 2022/23 вырастет на 6,3% после снижения на 13,3% в сезоне 2022/21. Это снижает напряженность в поставках кофе.

Кроме того, сжатие баланса ФРС США и повышение процентных ставок способствуют сокращению спекулятивной премии в цене кофе. Таким образом, цены на это сырье в сезоне 2022/23 даже могут слегка понизиться, полагает Оксана Лукичева, хотя значительного падения пока все же не ожидается ввиду низкого уровня общих и биржевых запасов.