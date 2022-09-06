Комендант Бердянска госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва в центре города

У здания администрации Бердянска на подконтрольной России территории Запорожской области прогремел взрыв, пострадал комендант города.

«В самом центре Бердянска, возле здания военно-гражданской администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — указывается в сообщении Telegram-канала администрации.

Сообщается, что при взрыве повреждения получили три автомобиля, людей в них не было.

Власти Бердянска обвиняют в причастности ко взрыву украинскую сторону. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов назвал инцидент терактом, организованным сторонниками киевского режима с целью устрашения мирного населения.