Кто анализирует спорт

Они объединяют на одной платформе поставщиков и потребителей услуг в сфере спорта и фитнеса в частности. И это дает не только исключительные преимущества всем участникам, но может стать мощным инструментом по изучению рынка и по принятию взвешенных решений по отрасли на основе данных. Агрегируя значительную часть участников рынка с обеих сторон платформы собирают большое количество данных это и средние чеки транзакций, и динамика спроса, и наиболее или наименее востребованные услуги или товары и многое другое.

Агрегаторы не только сокращают дистанцию между покупателями и поставщиками услуг, не только делают рынок более цивилизованным и прозрачным, но и являются носителями больших и разнообразных объемов данных. Использование этих данных помогает более гибко планировать ресурсы и точечно работать с представителями отдельных видов спорта, открывает возможности для объективного анализа и помогает принимать взвешенные решения на основе объективной информации. Вэтом материале на примере агрегатора спортивных объектов FindSport.ru я покажу, какую информацию можно получать, используя данные от агрегатора в сфере спорта.

Доступность спортивных объектов

Наиболее востребованная у пользователей функция FindSport - поиск площадок по различным критериям таким как: цена, размеры площадки и ее характеристики, наличие того или иного инвентаря. Основной критерий поиска - расположение объекта, именно поэтому агрегатор наносит их на карту и позволяет искать площадки с ее помощью. Это открывает возможности по анализу доступности спорта.

Можно легко увидеть районы с наибольшей и наименьшей плотностью спортивных объектов и его востребованность у жителей. Для этого необходимо эти данные объединить с данными расписаний площадок, которыми также обладает агрегатор. Так будут найдены не только зоны без площадок, но и места, где загрузка уже существующих спортивных объектов экстремально высока, что может указывать на возможность постройки дополнительных спортивных комплексов. Также можно сделать выборки и по видам спорта, это позволяет ответить на вопрос: какие площадки лучше разместить именно на этой территории, а значит позволяет принимать верные решения при проектировании новых спортивных комплексов. В конечном итоге используя данные агрегатора можно с высокой степенью точность определить текущий уровень доступности спортивных площадок и наиболее перспективные территории для расширения спортивной инфраструктуры.

Ценовая политика

Агрегатор, обладая данными о расписании, свободном и занятом времени на площадке и о ценах может стать отличным инструментом для мониторинга цен. На спортивных объектах часто применяется гибкая шкала ценообразования, когда цены за аренду площадки в утренние, дневные и вечерние часы отличаются. Это усложняет анализ. Но в случае, когда все данные доступны в режиме онлайн, эти проблемы успешно решаются. Используя эту информацию, можно сделать множество срезов, таких как: средние цены по видам спорта и определить наиболее доступные направления тренировок, среднюю стоимость относительно времени занятий, по географии и прочее. Эти данные пригодятся как для целей мониторинга текущей ситуации в отрасли, который будет полезен частному бизнесу и государству, так и для формирования или пересмотра ценовой политики спорт объектов.

Помимо этого текущие уровни цен на услуги - необходимая компонента при финансовом моделировании новых проектов. Эти данные будут полезны в динамике, что позволит более точно просчитать будущие доходы и гораздо точнее подготовить финансовую модель.

Данные о состоянии отрасли

Загруженность объектов и количество транзакций – ключевые параметры при планировании. В случае со спортивными площадками в конечном счете - это количество забронированных и свободных часов. Используя эти данные в рамках проекта FindSport, было сделано несколько аналитических выборок. Первая демонстрирует процесс восстановления загрузки спортивных объектов после ограничений их посещаемости в период ковида. На графике сравнивается процент загрузки площадок до ограничений с тем же месяцем, но уже после снятия всех запретов. Как видно площадкам потребовалось 5 месяцев для полного возврата к прошлогодней типичной загрузке.

График 1 Показатели загрузки спортивных объектов в период с июля 2019 г. по февраль 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом спортивного сезона 2020/2021

Вторая аналитическая выборка была сделана по следам событий февраля 2022 года. В этот период многие спортивные объекты столкнулись с резким падением посещаемости. В рамках анализа была произведена понедельная оценка загрузки более 70 московских площадок по игровым видам спорта, для которых осенне-зимний период традиционно является “высоким” сезоном. На последнюю неделю февраля и на начало марта пришелся максимальный отток клиентов и площадки были сильно недозагружены.

Для таких видов спорта, как футбол, это было вызвано сокращением доли корпоративных клиентов в том числе зарубежных компаний. Они либо сворачивали деятельность, либо временно отменяли свои брони до наступления большей определенности. Однако восстановление загрузки прошло весьма быстро, уже на четвертую неделю объекты вышли на обычные показатели занятости: произошло замещение корпоративных клиентов частными лицами.

График 2 Показатели загрузки футбольных площадок в феврале — марте 2022 г.

Ситуация со сквош клубами была иной. Большая часть клиентов - это физические лица, которые прекратили занятия по личным причинам. Часть клиентов отправилась за границу, кто-то решил взять паузу и сократить свои траты в момент неопределенности. Такого быстрого замещения свободного времени одной категорией клиентов другой, как это было в футболе не произошло. Поэтому даже спустя месяц загрузка сквош-клубов не восстановилась, причем снижение игровой активности было в равной степени характерно для всех 30 кортов, по которым рассматривались данные.

График 3 Показатели загрузки сквош-клубов в феврале — марте 2022 г.

Подобная аналитика полезна при принятии множества решений, особенно связанных с поддержкой отрасли в моменты кризиса. Понимая глубину проблем, можно точно просчитывать финансовые объемы поддержки. Для владельцев аналитика такого рода является способом оценки финансовой устойчивости бизнеса. Помимо целей поддержки эти данные позволяют наблюдать за общими трендами и состоянием отрасли в целом.

Данные об уровне удовлетворенности занятий спортом

Оценка качества оказываемых услуг в сфере спорта составляет большую проблему так как сложно собрать достоверную информацию от занимающихся. Важно быть уверенным, что человек, который оставил обратную связь, действительно посещал этот объект и пользовался его услугами и инфраструктурой, а не просто зашел узнать цены или забрать ребенка с занятий. Агрегаторы успешно решают эту задачу: бронирование услуг происходит с его помощью, у платформы есть информация о том, кто, когда и где занимался. Спустя небольшое время после занятия, FindSport присылает предложение оставить отзыв и оценить площадку по нескольким формальным критериям. Со временем о площадке накапливаются отзывы, которые хорошо демонстрируют качество оказываемых услуг. Исследуя динамику рейтинга можно сделать вывод о том, как организация работает над своим сервисом: есть ли положительный или отрицательный тренд.

Использование этих данных помогает более гибко планировать ресурсы и точечно работать с представителями конкретных видов спорта, открывает возможности для анализа и помогает принимать взвешенные решения на основе количественных и качественных показателей.