Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских Су-25 под Николаевом

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация уничтожила три украинских самолета Су-25 в Николаевской области.

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 воздушных сил Украины. Один Су-25 в районе населённого пункта Снигиревка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области», — рассказал генерал-лейтенант. По его словам, в районе Великое Артаково Николаевской области за прошедшие сутки уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В Днепропетровской области ракетами «Калибр» нанесены удары по крупному хранилищу топлива ВСУ. Топливо, находившееся на уничтоженном складе, предназначалось для группировки украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.

Конашенков отметил, что высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артемовск (ДНР). «Уничтожено до 250 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и бронированной техники», — уточнил он. Также, по данным представителя Минобороны, в районе населенного пункта Веселянка Запорожской области высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 100 боевиков и 15 единиц военной техники.

«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210 военнослужащих», — рассказал Игорь Конашенков.

Под населенным пунктом Попасная (ЛНР) перехвачена баллистическая ракета «Точка-У»; в районе Каховской ГЭС перехвачены 11 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«В течение суток зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов города Энергодар и территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ», — подчеркивается в сообщении Минобороны. Отмечается, что в общей сложности украинской артиллерией по станции выпущено 20 снарядов, три из них попали по территории атомного объекта, в том числе по переходу между спецкорпусом № 1 и вторым энергоблоком. Один из боеприпасов разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2.

Сообщается, что бойцы подразделений 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины отказываются выполнять боевые задачи и покидают позиции в Донецкой Народной Республике из-за высоких потерь и прекращения ротации. «Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», — говорится в пресс-релизе министерства.

Большинство россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине, следует из данных опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ). «В ходе августовских опросов в среднем 70% россиян сообщали, что скорее поддерживают данное решение, 18% скорее не поддерживают, еще 12% затруднялись с ответом», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Между тем представления о целях спецоперации у респондентов оказались разными: 39% опрошенных считают, что Россия стремится защитить себя, разоружить Украину и не дать разместить базы НАТО на территории соседнего государства. Еще 20% уверены, что целью СВО является защита мирного населения Донбасса. Около 17% респондентов придерживаются того мнения, что Москва собирается таким образом изменить политический курс Киева и очистить Украину от нацистов. Наконец, 7% считают, что целью РФ является оккупация Украины.