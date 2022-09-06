Передел энергетического рынка: почему падение цен невыгодно ни США, ни ОПЕК+

На прошедшем накануне очередном заседании ОПЕК+ было принято решение сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Уже давно участники сделки не предпринимали подобных шагов - напротив, они только увеличивали производство.

Впрочем, решение не стало большой неожиданностью, еще на прошлом неделе министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что фьючерсный рынок нефти перестал отражать реальное положение дел и вообще на фоне резкого падения ликвидности живет своей жизнью. В ответ на это министр предложил рассмотреть сокращение добычи, и эта инициатива была в целом поддержана.

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Теперь же мы уже имеем фактическое решение. И хотя изменение квот в 100 тысяч баррелей в сутки вряд ли может серьезно повлиять на баланс спроса и предложения - это знаковое политическое решение и, самое главное, сигнал рынку.

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Очевидно, страны-экспортеры, не готовы мириться с падением стоимости углеводородов и одновременно с падением своих доходов даже на фоне масштабного энергетического кризиса в Европе.

Интересы США и так называемого коллективного запада им, судя по всему, также не очень интересны. Все прекрасно помнят визит американского президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию и помпезные заявления, что саудиты по его просьбе увеличат добычу чуть ли не на 3 миллиона баррелей в сутки.

Понятно, что эти заявления так и остались заявлениями. Власти Саудовской Аравии неоднократно указывали американцам, что для решения ценового вопроса на рынке нефти им следует инвестировать в свою собственную добычу и не направлять нефть на экспорт, удовлетворяя внутренний спрос.

Однако ясно, что Штаты преследуют свои собственные цели и у них совсем другие аппетиты. Вряд ли они действительно пытаются добиться снижения цен - они уже являются очень крупными экспортерами и делают все, чтобы занять место России как одного из главных поставщиков энергоносителей в Европейский союз.

Именно поэтому мы неоднократно могли слышать, о том, что часть объемов из стратегического США нефтяные компании отправляют на экспорт - ведь там цена выше.

К слову, нефтяной экспорт США уже превысил 5 миллионов баррелей в сутки и находится на рекордном уровне.

Понятно, что снижение цен на топливо не интересно в итоге ни ОПЕК+, ни Штатам - все остальное - это лишь популистские заявления с трибуны.

Между тем, в ближайшие месяцы - по мере приближения зимы и отопительного сезона - спрос на нефть будет увеличиваться, а значит, и цены имеют все шансы пойти вверх.

К тому же, не стоит забывать, что осенью США должны прекратить продажу из стратегического резерва, а это около 8 миллионов баррелей в неделю.

Кстати, одним из индикаторов того, что одним из главных бенефициаров глобального передела рынка энергоносителей является динамика акций нефтегазовых компаний США.

Несмотря на падение фондового рынка в целом, они показывают впечатляющую динамику, повышают дивиденды и сообщают о едва ли не рекордном денежном потоке.

Кроме того, рекордный экспорт энергоносителей по высоким ценам помогает США решать важную многолетнюю проблему - сокращать дефицит торгового баланса.

Проигрывает во всем этом действии только Европа и развивающиеся страны импортеры, например, Турция и Индия.

