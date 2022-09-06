Неоспоримые преимущества имплантации зубов

Имплантация зубов имеет множество преимуществ, одно из которых заключается в полной естественности, что выражается в следующем:
- сохранение функций зубочелюстного аппарата и жевательной нагрузки на челюсти;
- отсутствие деформирования костей и их уменьшения в объеме;
- предотвращение формирования лицевой асимметрии и дефектов прикуса;
- сохранение естественных ощущений во время жевания.
Кроме того, зубная имплантация характеризуется следующими достоинствами:
- возможность восстановления всего зубного ряда путем проведения единственной операции;
- возможность восстановить какое угодно количество недостающих зубов;
- сохранение естественной анатомии зубного ряда;
- обеспечение равномерной нагрузки на челюсти при жевании;
- эффективное недопущение атрофии челюстных костей;
- надежная фиксация – импланты, в отличие от съемных протезов, которые подвержены смещению, выпадению и деформациям, обладают стабильностью и устойчивостью;
- отсутствие необходимости в обточке соседних зубов во время установки имплантов;
- возможность выбирать материал изготовления и конструктивные особенности протезов;
- полная имитация внешнего вида природных зубов – установленные на импланты протезы зрительно не отличаются от натуральных зубов и выглядят очень эстетично;
- продолжительный срок эксплуатации – в отличие от мостовидных и других зубных протезов, которые нуждаются в регулярной замене раз в несколько лет, срок службы имплантов исчисляется десятками лет, а при соблюдении всех правил профилактики совпадает со сроком жизни.
Наряду с вышеперечисленными плюсами у дентальной имплантации имеются и определенные минусы. Наиболее очевидный среди них заключается в дороговизне. Стоимость имплантов ведущих брендов с высоким процентом приживления чрезвычайно высока, и чем больше утраченных зубов нужно восстановить, тем дороже обходится процедура. Кроме того, протезирование на имплантах имеет следующие минусы:
- вероятность развития осложнений при несоблюдении пациентом гигиены ротовой полости и при невыполнении правил в течение реабилитационного периода;
- вероятность отторжения имплантов – хотя она невелика, однако не исключена;
- травматичность процедуры – во время вживления импланта мягкие ткани разрезаются, после чего осуществляется высверливание костей;
- продолжительный период реабилитации, который составляет от двух до четырех месяцев.