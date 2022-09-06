Неоспоримые преимущества имплантации зубов

Имплантация зубов имеет множество преимуществ, одно из которых заключается в полной естественности, что выражается в следующем:

сохранение функций зубочелюстного аппарата и жевательной нагрузки на челюсти;

отсутствие деформирования костей и их уменьшения в объеме;

предотвращение формирования лицевой асимметрии и дефектов прикуса;

сохранение естественных ощущений во время жевания.

Кроме того, зубная имплантация характеризуется следующими достоинствами:

возможность восстановления всего зубного ряда путем проведения единственной операции;

возможность восстановить какое угодно количество недостающих зубов;

сохранение естественной анатомии зубного ряда;

обеспечение равномерной нагрузки на челюсти при жевании;

эффективное недопущение атрофии челюстных костей;

надежная фиксация – импланты, в отличие от съемных протезов, которые подвержены смещению, выпадению и деформациям, обладают стабильностью и устойчивостью;

отсутствие необходимости в обточке соседних зубов во время установки имплантов;

возможность выбирать материал изготовления и конструктивные особенности протезов;

полная имитация внешнего вида природных зубов – установленные на импланты протезы зрительно не отличаются от натуральных зубов и выглядят очень эстетично;

продолжительный срок эксплуатации – в отличие от мостовидных и других зубных протезов, которые нуждаются в регулярной замене раз в несколько лет, срок службы имплантов исчисляется десятками лет, а при соблюдении всех правил профилактики совпадает со сроком жизни.

Наряду с вышеперечисленными плюсами у дентальной имплантации имеются и определенные минусы. Наиболее очевидный среди них заключается в дороговизне. Стоимость имплантов ведущих брендов с высоким процентом приживления чрезвычайно высока, и чем больше утраченных зубов нужно восстановить, тем дороже обходится процедура. Кроме того, протезирование на имплантах имеет следующие минусы: