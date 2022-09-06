Неоспоримые преимущества имплантации зубов

6 сентября 2022, 14:37

В некоторых ситуациях восстановить зубы можно только путем имплантации. Если при полном отсутствии зубов протезирование предусматривает использование искусственных съемных челюстей, то имплантация предполагает установку прочных и высоконадежных несъемных протезов.

Имплантация зубов имеет множество преимуществ, одно из которых заключается в полной естественности, что выражается в следующем:

  • сохранение функций зубочелюстного аппарата и жевательной нагрузки на челюсти;
  • отсутствие деформирования костей и их уменьшения в объеме;
  • предотвращение формирования лицевой асимметрии и дефектов прикуса;
  • сохранение естественных ощущений во время жевания.

Кроме того, зубная имплантация характеризуется следующими достоинствами:

  • возможность восстановления всего зубного ряда путем проведения единственной операции;
  • возможность восстановить какое угодно количество недостающих зубов;
  • сохранение естественной анатомии зубного ряда;
  • обеспечение равномерной нагрузки на челюсти при жевании;
  • эффективное недопущение атрофии челюстных костей;
  • надежная фиксация – импланты, в отличие от съемных протезов, которые подвержены смещению, выпадению и деформациям, обладают стабильностью и устойчивостью;
  • отсутствие необходимости в обточке соседних зубов во время установки имплантов;
  • возможность выбирать материал изготовления и конструктивные особенности протезов;
  • полная имитация внешнего вида природных зубов – установленные на импланты протезы зрительно не отличаются от натуральных зубов и выглядят очень эстетично;
  • продолжительный срок эксплуатации – в отличие от мостовидных и других зубных протезов, которые нуждаются в регулярной замене раз в несколько лет, срок службы имплантов исчисляется десятками лет, а при соблюдении всех правил профилактики совпадает со сроком жизни.

Наряду с вышеперечисленными плюсами у дентальной имплантации имеются и определенные минусы. Наиболее очевидный среди них заключается в дороговизне. Стоимость имплантов ведущих брендов с высоким процентом приживления чрезвычайно высока, и чем больше утраченных зубов нужно восстановить, тем дороже обходится процедура. Кроме того, протезирование на имплантах имеет следующие минусы:

  • вероятность развития осложнений при несоблюдении пациентом гигиены ротовой полости и при невыполнении правил в течение реабилитационного периода;
  • вероятность отторжения имплантов – хотя она невелика, однако не исключена;
  • травматичность процедуры – во время вживления импланта мягкие ткани разрезаются, после чего осуществляется высверливание костей;
  • продолжительный период реабилитации, который составляет от двух до четырех месяцев.