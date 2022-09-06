Театральная компания «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачёва («Шахматы», «Призрак Оперы», MAMMA MIA!, CHICAGO, CATS и др.) объявила о своём новом проекте на сцене Театра МДМ — оригинальном мюзикле по песням группы «Секрет» «Ничего не бойся, я с тобой!». В спектакль, по форме напоминающий Mamma Mia!, а по настроению — на La-La Land, войдут 22 лучших хита легендарной ленинградской четвёрки. Как и в случае с феноменально успешными «Шахматами», свою новую постановку «Бродвей Москва» создаёт совместно с МТС Live. Стратегическим партнером проекта стала «Плюс Студия». Премьера спектакля состоится 3 декабря в Театре МДМ.

События романтической истории разворачиваются в Ленинграде 80-х. С одной стороны — белые ночи, разводные мосты, дворы, крыши, квартирники, неформалы, фарцовщики и смелая мода. А с другой — конфликт поколений, выбор между счастьем и благополучием, неприятие системного лицемерия и борьба с внутренним конформизмом.

Режиссёром стал Михаил Миронов, работавший в МХТ им. Чехова и телешоу «Вечерний Ургант», а музыкальным руководителем — Евгений Загот, который в этом году был удостоен премии «Золотая Маска» за работу в мюзикле «Шахматы». За хореографию отвечает Ирина Кашуба, последними громкими постановками которой стали мюзиклы «Шахматы» в Театре МДМ и «Стиляги» в Театре Наций, а также опера «Мазепа» в Большом Театре. Художественным оформлением спектакля занимаются сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Татьяна Ногинова и художник по свету Иван Виноградов. Пьесу в соавторстве с режиссером спектакля Михаилом Мироновым написал драматург и сценарист Сергей Калужанов (фильмы «Время первых», «Мажор», «Метод-2» и др.). Общий художественный контроль и руководство постановкой взяли на себя продюсер Дмитрий Богачев и режиссер Евгений Писарев, последней совместной работой которых стал мюзикл «Шахматы».

«Так называемые джукбокс мюзиклы, в основе которых любимые хиты какой-то популярной группы, - хорошо известный формат. Mamma Mia!, наверное, самый известный из них. После того, как я дважды с большим успехом поставил его в России сначала в 2006, а потом в 2012, я понял в деталях, как это работает, и принялся думать над собственной оригинальной постановкой. Выбор песен «Секрета» был достаточно очевиден не только потому, что они прекрасно вписываются в формат музыкального театра. Они еще хорошо соотносятся с романтикой середины 80-х, свежим ветром перемен, надеждами, беззаботным обаянием юности, - всем тем, о чем наш новый спектакль. Романтический мюзикл, городская история про наших современников, про нас самих – это то, чего сейчас не хватает», — отметил Дмитрий Богачёв, продюсер мюзикла, генеральный директор театральной компании «Бродвей Москва», художественный руководитель Театра МДМ.

«22 наших песни в новейших аранжировках, да еще на знаменитой успешными премьерами мюзиклов сцене МДМ — о чем еще может мечтать бит-квартет «Секрет» в канун своего 40-летнего юбилея?! Хиты «Секрета» плюс Дмитрий Богачев, «Бродвей Москва» и фантастическая команда молодых артистов — идеальное сочетание для потрясающего оригинального мюзикла!», — подчеркнули Николай Фоменко и Максим Леонидов, актёры, музыканты, создатели и солисты бит-квартета «Секрет».

«Мы продолжаем наполнять витрины и экосистему МТС собственным оригинальным контентом. Эффективность выбранного пути была доказана продюсированием и прокатом мюзикла «Шахматы», который собрал рекордное количество показов и более 500 тысяч человек, посмотревших спектакль, несмотря на пандемию и действующие ограничения. Мы видим интерес публики и считаем, что в ближайшем будущем рынок ждет увеличение количества мюзиклов в единовременном прокате. Постановка и прокат мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» - наш второй большой инвестиционный проект, который будет поставлен в Театре МДМ. Это оригинальный мюзикл, близкий российской аудитории, погружающий в атмосферу Ленинграда восьмидесятых в музыкальном обрамлении популярной группы «Секрет», который, я уверена, не оставит равнодушным ни одного зрителя», — отметила Янина Татарицкая, руководитель направления промоутерства и продюсирования «МТС Энтертейнмент».

«Нестареющие хиты группы «Секрет» сегодня слушают сотни тысяч пользователей Яндекс Музыки – популярность группы в последнее время снова начала расти. При этом мы видим, что в России сформировалось коммьюнити поклонников мюзиклов. По данным Яндекс Афиши, в 2021 году на мюзиклы ходили активнее, чем на стендапы или выставки – это огромная преданная аудитория, в том числе, и среди подписчиков Яндекс Плюса. Все эти люди с нетерпением ждут новых премьер, и поэтому мы объединили усилия с участниками легендарного бит-квартета и с нашими партнерами, чтобы создать оригинальный мюзикл, который станет добрым приключением для всей семьи» – прокомментировала Ольга Филипук, директор по контенту бизнес-группы Плюса и Финтеха Яндекса, продюсер Плюс Студии.

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