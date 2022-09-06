Новый визовый режим для граждан РФ начнет действовать в Евросоюзе с 12 сентября

Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией.

Об этом пишет «Интерфакс».

На этой неделе Совет ЕС должен одобрить инициативу, заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон. По ее словам, новый визовый режим в отношении России начнет действовать 12 сентября.

Согласно новым правилам, визовый сбор для граждан РФ вырастет с 35 до 80 евро, а сроки выдачи виз могут увеличиться до шести месяцев. Кроме того, выдачу долгосрочных и многократных виз сократят либо отменят; вместо этого россиянам будет предложено оформлять однократный «шенген» на определенные даты.

Ранее «Эксперт» писал о том, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать введение полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, как на том настаивали некоторые члены организации. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слишком много стран-участниц ЕС выступили против такой меры. Вместе с тем сообщалось, что Евросоюз отменит соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 29 августа заявил, что считает целесообразным применение в этом вопросе избирательного механизма: по его убеждению, стоит перейти «к предоставлению виз некоторым россиянам», к примеру, не выдавать их олигархам.