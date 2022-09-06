Обвальная премьера

Во вторник королева Великобритании Елизавета II назначила Лиз Трасс премьер-министром и поручила ей сформировать новое правительство. Трасс стала третьей женщиной, занявшей этот пост за всю историю Великобритании. Но рынок британских гособлигаций этого не оценил и встретил новость мощнейшей распродажей.

Крайне резко упали котировки тридцатилетних Gilt, особенно чувствительных к рискам долгосрочной инфляции и роста объема госдолга. В моменте они теряли 5,5%, что было бы весьма заметно не только для гособлигаций, но даже и для акций. Подобных движений они не совершали с марта 2020 года – дна обвала рынка в начале пандемии ковида.

Их доходность взлетала более чем на 25 б.п. – до 3,453%. Это ее новый максимум с 2014 года. Спред с аналогичными германскими облигациями достиг 170,8 б.п. – в прошлый раз подобное наблюдалось после голосования по Brexit в 2016 году.

К вечеру 30 Year Gilt немного восстановились – их доходность составляла 3,41%, но и это было заметно выше, чем накануне. Резко выросла доходность и других выпусков. Так, у 20-летних она доходила до 3,521%, в моменте подскакивая более чем на 20 б.п. (к вечеру она снизилась до 3,5%). 10-летние тоже прибавляли более 20 б.п. и, достигнув 3,147%, показали максимум с июля 2011 года.

Причиной такой реакции стали планы нового премьера, в общих чертах уже неплохо знакомые рынку. Она намерена бороться с инфляцией путем замораживания размера счетов за электроэнергию для домашних хозяйств на текущем уровне.

Reuters, ссылаясь на источник «знакомый с ситуацией», сообщает, что эта схема будет стоить бюджету около 100 млрд фунтов стерлингов, но точная сумма зависит от продолжительности заморозки, оптовых цен и рыночного спроса. Параллельно Лиз Трасс планирует снизить налоги примерно на 30 млрд фунтов стерлингов для того чтобы поддержать предприятия, пострадавшие от высоких цен на электричество.

Едва ли британскому правительству удастся оплатить все эти затраты как-либо иначе, нежели денежной эмиссией или выпуском дополнительного объема гособлигаций. Перспектива и того, и другого неизбежно должна была оказать давление на котировки последних.

Но у этой схемы есть и другие последствия, также ведущие к росту доходностей. Ведь борьба с ростом потребительских цен методами нового премьер-министра Великобритании очень напоминает рынку тушение пожара керосином.

«Увеличение фискальной поддержки должно нарастить совокупный спрос в среднесрочной перспективе, увеличив инфляцию и, в конечном счете, увеличить масштаб ужесточения, необходимого Банку Англии для устойчивого возвращения инфляции к целевому показателю», – написал экономист Deutsche Bank Санджай Раджа.

Именно на эту перспективу и реагирует рынок. Чем сильнее вырастут ставки, тем заметнее упадут облигации и сильнее всего – долгосрочные. Между тем и ранее возможные в будущем масштабы роста доходностей в Великобритании выглядели пугающе.

Сейчас ставка Банка Англии равна 1,75%, а инфляция в июле достигла уже 10,1%. Сам он к зиме ждет ее на уровне 13,3%, а Goldman Sachs и вовсе на следующий год прогнозирует 22%. Мнение же о том, что для победы над инфляцией ставки должны быть положительны в реальном выражении – то есть выше темпа роста цен – вполне распространено.

«Все это выглядит как большой стимул экономики в то время, когда Банк Англии пытается подавить инфляцию, — комментировал во вторник Bloomberg планы британского премьера бывший министр финансов Великобритании Филип Хаммонд. – Это просто означает, что мы получим более высокие процентные ставки, больший долг и более медленный рост, чем в ином случае <…> Рынки наблюдают. Правительству необходимо заверить не только граждан, что оно предоставит им помощь, чтобы пережить зиму, но и дать понять рынкам: оно не будет продолжать печатать деньги, чтобы спасти людей от этих проблем.»

