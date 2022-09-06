ОПЕК+ против G7: потолок упал

На встрече министров энергетики стран, входящих в ОПЕК+, которая 5 сентября была проведена в режиме видеоконференции, неожиданно договорились не о дальнейшем увеличении добычи нефти, на что рассчитывали США и их партнеры по G7, а наоборот, о заметном её сокращении — на 100 тысяч баррелей в сутки с октября. Квота России при этом сократится на 26 тысяч баррелей.

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В заявлении по итогам встречи, в частности, указано: «Вернуться к уровню добычи августа 2022 года для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, на октябрь 2022 года в соответствии с прилагаемой таблицей, отметив, что корректировка уровня добычи в сторону увеличения на 0,1 млн баррелей в сутки была установлена только на сентябрь 2022 года».

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Неожиданное решение

Участник переговоров, зампредседателя российского правительства Александр Новак, объяснил необходимость снижения добычи волатильностью на мировом рынке нефти и снижением спроса. При этом он подчеркнул, что это решение было принято на основании анализа текущей ситуации на мировом рынке нефти и отчета технического комитета ОПЕК+.

В частности анализ ОПЕК+ показал, по словам Александра Новака, что «в целом ситуация такова, что позволяет нам корректировать». А именно: «Мы видим, что валовой внутренний продукт, рост мировой экономики тоже несколько скорректированы нашими коллегами. Ранее прогнозировался на уровне 3,5% роста, сейчас процент ниже, где-то 3,1%, поэтому в рамках нашего соглашения мы приняли решение несколько скорректировать квоты».

Таким образом, ОПЕК+ дезавуровал свое предыдущее решение о внеплановом увеличении сентябрьском квот на те же 100 тысяч баррелей.

Дело в том, что первоначально квоты на добычу с мая по сентябрь были установлены на уровне 432 000 баррелей в сутки. Однако в начале июня ОПЕК+ перераспределила квоту сентября на июль и август, в результате чего показатель вырос до 648 000 баррелей в сутки для двух месяцев лета.

Квота на сентябрь должна была остаться на прежнем уровне. Но все-таки, как считается, под давлением США была увеличена с целью стабилизации или даже снижения нефтяных цен.

В принципе предыдущие шаги ОПЕК+ способствовали наряду с распечатыванием государственных и коммерческих нефтехранилищ в странах-потребителях снижению цен на нефть с весеннего уровня в 120 долларов за баррель до коридора в 92-99 долларов. Соответственно Urals стал торговаться с учетом значительной скидки вместо 89 долларов за бочку на уровне 70-72 доллара.

Тенденция к снижению цен на нефтяном мировом рынке в первую очередь, как оказалось, не устроила руководство Саудовской Аравии. Еще 22 августа министр энергетики страны, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил агентству Bloomberg, что из-за крайней волатильности и нехватки ликвидности на рынке ОПЕК+ может сократить добычу нефти.

Ситуация обострилась 2 сентября. Министры финансов «Большой семёрки» согласовали окончательный план о введении с 5 декабря этого года потолка цен для российской нефти, а с 5 февраля будущего — для нефтепродуктов.

Для внедрения нефтяного блицкрига в жизнь будет установлен жесткий контроль за перемещением танкеров, а также всеми банковскими и страховыми операциями в мире. То есть, будут отсекаться все внешнеторговые операции с российской нефтью, если её цена будет выше разрешенной G7.

Конкретная цифра пока не определена, но ожидается в коридоре 40-60 долларов за баррель. Ряд независимых экспертов подсчитали, что для такого рода глобальной операции потребуется не менее 80 тысяч спецнаблюдателей.

Но главное, что в G7 надеялись: ценовой потолок поддержит Индия, которой выгодны как можно более низкие цены на сырую нефть и нефтепродукты. Однако 5 сентября агентство Bloomberg сообщило, что индийское правительство несмотря на недавний визит в Дели замминистра финансов США Уолли Адейемо отказалось от присоединения к потолку. Правда, в августе поставки российской нефти в Индию были сокращены почти на 40% по сравнению с рекордными майскими. Ведь хранилища уже заполнены дешёвой нефтью. Но Bloomberg прогнозирует, что уже в декабре, когда ЕС введет частичное эмбарго на российскую нефть, импорт топлива в Индию из России вновь существенно возрастёт.

Европу ждет кризис

Впрочем, G7 собрался не только ограничить цены на российскую нефть. Запад призвал страны ОПЕК+ увеличить добычу, чтобы компенсировать неизбежный отказ России экспортировать нефть по насильно навязанным низким ценам. Во всяком случае, Александр Новак уже об этом предупредил.

И вот ОПЕК+ накануне ответил, решив сократить добычу. Аналогичное решение может быть принято и 5 октября, когда будет проведена следующая встреча министров энергетики стран ОПЕК+. Производителям не выгоден даже индивидуальный ценовой потолок. Сегодня его возведут над Россией, завтра — над всей ОПЕК+. Между тем, госбюджет Саудовской Аравией верстается без дефицита лишь при цене 70 долларов за баррель. Так что Эр-Рияду важно удержать цены хотя в нынешнем ценовом коридоре около 100 долларов или немного менее.

Для этого в условиях снижения ликвидности рынка с сохранение профицита нефти на уровне 1-1,5 млн баррелей в сутки может потребоваться новое соглашение в рамках ОПЕК+ (прежнее завершается 30 сентября) о корректировке квот под давлением рыночной волатильности. Не случайно, 22 августа саудовский министр заявил о подготовке к разработке нового соглашения в рамках ОПЕК+, направленного на повышение эффективности организации.

Непосредственно к формированию соглашения в ОПЕК+ намерены приступить уже в октябре. Так что на встече министров энергетики в начале ноября текст документа будет в основном одобрен. Таким образом, к декабрю, когда Запад одновременно попытается зажать Россию в нефтяных тисках (потолок плюс частичное эмбарго ЕС) ОПЕК+ может ответить повышением цен за счет сокращения добычи. Более того, ЕС, который сейчас получает примерно 2 млн баррелей в сутки Urals по цене около 70 за бочку, придется закупать вместо российской марки коктейли из Персидского залива, имеющий куда более высокую стоимость. В лучшем случае — по 100 долларов за бочку, а то и выше из-за возможного роста цен по причине усиливающейся волатильности.

Поставки же в Европу Россия в большей мере сможет переориентировать на Восток, хотя и по относительно низкой цене. Но установленной не G7, а непосредственно компаниями. В результате, как прогнозирует новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, в Европе зимой-2022-2023 «могут проявиться признаки энергетического кризиса». Этот прогноз тем более сбудется, если цены на газ хотя бы останутся на сегодняшнем уровне.