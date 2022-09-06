Пассажирские аэропорты Москвы: краткий гид

Поблизости от нее находятся четыре гражданских аэропорта, обслуживающие внутренние и зарубежные авиарейсы. Портал moscow-airport.moscow поможет гостям столицы найти Аэропорты Москвы. Онлайн табло. Как добраться.

Аэропорт Внуково

Этот объект расположен всего в десяти километрах к юго-западу от российской столицы. Он находится в черте Москвы. Его площадь равна 270 кв. м , что является самым большим показателем в России.

Аэропорт Внуково – самыё старый из столичных авиационных узлов. Он обслуживает больше 170 тыс. авиарейсов российских и иностранных компаний по 170 направлениям. Авиарейсы охватывают всю Российскую Федерацию, бывшие советские республики, Европу, Африку и Азию.

Доехать до Внуково можно на автобусе или маршрутке от станции метрополитена «Юго-Западная». Кроме того, до него можно добраться на поездах Air Express, которые отправляются от Киевского железнодорожного вокзала.

Аэропорт Домодедово

Этот авиационный узел является самым крупным российским аэропортом. Он удален от Москвы на сорок пять километров. Отличительная особенность Домодедово – две разнесенные на два километра взлетно-посадочные полосы, которые расположены параллельно друг дружке и обеспечивают возможность одновременного взлета двух воздушных судов.

Быстро доехать на авто до Домодедово можно по Кассильскому шоссе. Поездка на автобусе от станции метрополитена «Домодедовская» занимает полчаса, а на поезде «Аэроэкспресс», который ходит от Павелецкого вокзала – сорок-пятьдесят минут.

Аэропорт Шереметьево

Этот авиационный узел занимает второе место в Москве по пассажиропотоку. Он удален от столицы на двадцать девять километров. В самом аэропорту и поблизости от него имеется несколько удобных гостиниц, в которых можно комфортно отдохнуть в ожидании пересадок.

Поездка до Шереметьево с Белорусского вокзала на поезде «Аэроэкспресс» занимает полчаса. На авто до него можно доехать по магистрали M-10. Кроме того, до этого аэропорта можно добраться на автобусе или маршрутке от станций метрополитена «Планерная» и «Речной вокзал».

Жуковский (Раменский) аэропорт

Это самый новый и наиболее быстрорастущий авиационный узел в Москве. Его годовая пропускная способность рассчитана на 12 млн человек. На территории аэровокзала планируется строительство гостиницы и торгового центра. Сейчас Жуковский аэропорт обслуживает авиарейсы, связывающие Москву с Казанью, Минском, Бишкеком, Биттерджаном и Душанбе.