Предприятие из ОЭЗ Москвы выпустит сотню двигателей для российских электрокаров

Научно-технический центр «Приводная техника», работающий на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», заключил договор на поставку 100 электроприводов для подмосковного производителя электрокаров, компании «Конкордия». Эти двигатели способны заменить иностранные аналоги, сообщил 6 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, Владислав Овчинский.

«Производитель электроприводной техники выпустит и передаст 100 двигателей отечественной компании, занимающейся выпуском электромашин широкого профиля. На базе современной продукции предприятия уже выпускают гольф-кары и коммунальные машины, которые эксплуатируются на территории ОЭЗ Москвы и столичных зон отдыха», — сказал Владислав Овчинский.

Отмечается, что электрические приводы линейки EDM применяют в транспорте различного назначения. Они имеют эффективную систему охлаждения, высокую степень влаго- и пылезащиты, поэтому могут работать при любых режимах эксплуатации. А высокая мощность, небольшие габариты и высокий крутящий момент позволяет им успешно конкурировать с европейскими и азиатскими аналогами.

Для «Приводной техники» это будет уже вторая партия, причем ее объем вдвое превышает предыдущую, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. По его словам, первый выпуск в количестве 40 единиц производитель электрокаров заказывал в минувшем июне. «Для более широкого использования электрического автотранспорта необходимо прежде всего развивать отечественное производство двигателей с высокими качественными характеристиками, которые не уступают зарубежным конкурентам», — подчеркнул он.

ОЭЗ «Технополис Москва» расположена на пяти производственных площадках общей площадью более 223 га. На ней действует льготный налоговый режим для инвесторов. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории технополиса, превышает 75 млрд рублей.