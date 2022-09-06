Великобритания избрала нелегитимного премьер-министра

Новым премьер-министром Великобритании стала министр иностранных дел этой страны Лиз Трасс. За нее проголосовало 57% избирателей, тогда как оппонент – бывший министр финансов Риши Сунак – заручился поддержкой лишь 43%.

Правда, избиратели тут были специфические. Поскольку предшественник госпожи Трасс – Борис Джонсон – ушел в отставку до истечения своего премьерского срока, новый лидер правящей партии (а значит и действующий премьер-министр) избирался исключительно голосами зарегистрированных членов Консервативной партии, каковых в Англии примерно 170-180 тысяч. В результате получилось, что новый премьер был избран на голосовании, в котором принимало участие менее 1% населения страны.

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И неудивительно, что страна критично относится к подобному избранию. Опросы общественного мнения показывают, что очень довольны избранием Лиз Трасс 4% британцев. Еще 18 скорее довольны. Скорее разочарованы 17% и полностью разочарованы 33%. Остальные не определились. Итого получается 22% довольных, 50% недовольных и 28 процентов неопределившихся.

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Самое же интересное, что среди избирателей-консерваторов цифры тоже не впечатляют. 9% очень довольных, 32% скорее довольных, 19% скорее разочарованных и 15% полностью разочарованных. Итого 41% довольных против 34% недовольных и 25% неопределившихся среди электората партии. Во многом это связано с тем, что изначально – когда за пост премьер-министра соревновалось 8 человек – общественным фаворитом считалась бывшая министр обороны Пэнни Мордент. Однако проблема была в том, что на тот момент избирательными правами обладали даже не 170-180 тысяч членов Консервативной партии, а 350 с лишним депутатов Консервативной партии из Палаты Общин. Именно они последовательным рейтинговым голосованием сократили список до двух приемлемых для них кандидатов – Риши Сунака и Лиз Трасс, - после чего предложили членам Консервативной партии выбрать из предложенного списка.

В итоге получается, что премьер-министром Великобритании стала политик, которую не избирало население и которую даже не поддерживает большинство представителей ее партии. Да, такова процедура – и, наверное, в любое другое время каких-то больших проблем от ее применения не возникло бы. Лиз Трасс считали бы временным премьером, после чего она объявила бы о досрочных выборах, где избиратели либо подтвердили бы ее полномочия, либо проголосовали за лейбористов (чьи рейтинги в последнее время резко выросли). Однако проблема в том, что Лиз Трасс пришла к власти в тот момент, когда Великобритании нужен настоящий, полностью легитимный и опытнейший премьер-министр. В момент, когда, как выразился по другому случаю Владимир Путин, времени на раскачку нет.

Так, например, Великобританию охватил серьезнейший экономический кризис. Инфляция (причем выросла стоимость не только энергоресурсов, но и банальных продуктов питания), дефициты, очереди – все это вызывает большие вопросы у жителей Соединенного Королевства к действующим властям. И причиной экономического кризиса большинство жителей Соединенного Королевства видит не только коронавирус, но и Брекзит, приведший к разрыву экономических связей между Великобританией и Европой.

Казалось бы, новый премьер-министр должен начать восстановление отношений с Евросоюзом для того, чтобы сгладить последствия Брекзита. Должен начать договариваться. Однако Лиз Трасс пришла к власти с совершенно другой повесткой. Она (как и Джонсон до нее) хочет в одностороннем порядке пересмотреть условия Брекзита. В частности, Североирландский протокол (в рамках которого Северная Ирландия остается в экономической зоне Евросоюза, а таможенная граница между Великобритании и ЕС проходит там фактически по дну Ирландского моря). Трасс хочет вернуть Северную Ирландию в экономическое пространство Великобритании и перенести таможенную границу на кордон между Северной Ирландией и самой Ирландией – что будет означать восстановление границы между обеими частями острова, вызовет резкий всплеск популярности ирландских сепаратистов (которые недавно победили на североирландских выборах), а также крайне негативную реакцию Евросоюза.

Неудивительно, что в ЕС скептически отнеслись к избранию Лиз Трасс. Если, положим, некоторые СМИ вышли с заголовками «Новая железная леди», то французская Le Figaro была куда точнее: «та, которая хочет стать новой железной леди». И если Трасс считает, что на фоне конфликта с Москвой у Брюсселя не будет времени для наказания Лондона за односторонний выход из сделки (которую согласовывали на протяжении нескольких лет), то европейские политики предупреждают, что на Британию время обязательно найдут. Ведь в нынешней сложной ситуации глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (с ее авторитарными замашками и грандиозными амбициями) тоже должна казаться «железной леди» и демонстративно давать по рукам всем тем, кто будет оспаривать ее авторитет. И сделать это она может не только через санкции против Великобритании, но и через стимулирование шотландского сепаратизма. Лидер фракции Шотландской национальной партии в Палате общин Иэн Блэкфорд уже заявил, что если при Трасс Консервативная партия продолжит «ультраправый» курс, то у Шотландии не останется иных вариантов кроме как добиваться независимости. Ну и, конечно, независимость шотландские националисты видят и через призму возвращения Шотландии в ЕС.

Не меньше проблем у Трасс ожидается и на российском направлении. Оспаривавшая в бытность министром иностранных дел суверенитет РФ над Ростовом и Воронежем, Лиз Трасс позиционирует себя как ястреб в российском вопросе. Итальянская Corriere Della Sera назвала Трасс «ультраконсерватором, которая хочет испытать Путина». Неудивительно, что в Москве от ее премьерства многое не ждут. «Если судить по заявлениям госпожи Трасс о нашей стране, которые она делала в бытность министром иностранных дел и кандидатом на этот пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако ястребиность Трасс может сыграть не в пользу Великобритании. Дело в том, что сама Европа все больше устает от конфликта с Россией. В Чехии, Нидерландах и Германии уже проходят митинги с требованием заканчивать с санкциями и восстановить отношения с Москвой – даже несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. Зимой, по мнению аналитиков, протестов будет гораздо больше. И если эти протесты будут сочетаться с успехами российских войск на фронтах, то не исключено, что в 2023 году европейские политики – либо нынешние, либо те, кто придет им на смену – будут пытаться восстановить диалог с Кремлем. А в 2024-2025 годах к этому процессу подключатся и Соединенные Штаты. И в этой ситуации Трасс с ее ястребиной линией останется на обочине политического процесса.

Если, конечно, она к этому моменту не уйдет в отставку из-за того, что так и не обретет легитимность в глазах англичан.