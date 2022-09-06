Путин поручил заняться созданием крупных всесезонных курортов в Приморье

Президент РФ Вадимир Путин на заседании президиума Госсовета во Владивостоке обозначил приоритеты для развития туристической отрасли на ближайшие несколько лет.

В первую очередь, в свете того что у россиян традиционно высоким спросом пользуется отдых на море, глава государства призвал развивать имеющийся в стране туристические ресурсы. «Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Черного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также дальневосточного Приморья, тщательно проработать вопросы создания здесь крупных федеральных курортов», — цитирует президента ТАСС.

Путин пояснил, что создаваемые курорты должны быть всесезонными и иметь современную комфортную инфраструктуру, в том числе бассейны.

Также президент РФ поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций и предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли. «Мы вышли из Всемирной туристской организации — это был обоснованный шаг. Туризм должен быть вне политики, он играет огромную роль в выстраивании партнерства и понимания между странами и народами», — напомнил российский лидер.

Президент подчеркнул, что к 2030 году нужно увеличить турпоток по России в два раза, что предусмотрено в том числе нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам Владимира Путина, следует сделать все для того, чтобы для всех без исключения граждан были доступны самые широкие возможности для путешествий, независимо от уровня доходов. «Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», — сказал президент.

Ранее «Эксперт» сообщал, что, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, на развитие российской туристической отрасли до 2030 года планируется направить более 462 млрд руб. бюджетных инвестиций. Чиновник отметил, что правительство обеспечило все необходимые условия для объединения ресурсов всех заинтересованных в развитии отрасли, от федеральных органов исполнительной власти до инвесторов, «чтобы в итоге наши граждане могли путешествовать по стране по доступным ценам и отдыхать на современных курортах».