100 электроприводов своими руками

Научно-технический центр «Приводная техника» заключил договор на поставку 100 электроприводов подмосковному производителю электрокаров. Об этом сегодня рассказал журналистам руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, на базе продукции производителя, который базируется на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», выпускаются гольф-кары и коммунальные машины, эксплуатирующиеся в том числе на территории ОЭЗ Москвы и в столичных зонах отдыха.

Кроме того, электроприводы данного типа, как отметили в пресс-службе департамента, могут применяться в транспорте самого разного назначения. Благодаря эффективному охлаждению, а также высокой степени влаго- и пылезащиты двигатели работают при любых режимах эксплуатации, что позволяет им конкурировать с иностранными аналогами.

Статья по теме: Россию заряжают на электродвижение

Электромобили пока не средство передвижения, а роскошь

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев обратил внимание, что для «Приводной техники» это уже вторая партия продукции, поставляемая производителям электрокаров. При этом ее объем более чем в два раза превышает предыдущую.

Между тем, некоторые российские эксперты высказывают уверенность: развитие сферы производства электромобилей заинтересует не только компании, но и частных лиц, однако, пока только тех, чьи доходы значительно превышают средние.

Впрочем, рост популярности таких авто все же прослеживается. Так, например, по словам руководителя пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, несмотря на то, что российский авторынок по итогам 8 месяцев 2022 года демонстрирует падение на 59%, продажи новых электромобилей в стране за этот период выросли на 30%. Однако на долю электромобилей приходится всего лишь 0,4% от общего объема рынка: около 1,6 тысяч штук за 8 месяцев.

«Да, электромобили — это общемировой тренд. Россия не остается в стороне — наши производители тоже его поддерживают. Но чтобы достичь объемов продаж, близких к странам Запада, нужно, чтобы и электромобили стали доступными для людей, а это уже вопрос уровня жизни населения. Поэтому в ближайшие годы электромобили, на мой взгляд, будут набирать популярность среди обеспеченных людей, которые готовы попробовать нечто новое. И это будет, как правило, второй или третий автомобиль в семье», — заметил он в комментарии «Эксперту».

В тоже время в будущем рынок электроавтомобилей может стать драйвером многих отраслей российской экономики и привлечь немало инвесторов. Наглядным примером инвестиций такого рода является инициатива московского правительства по производству электрокаров под маркой «Москвич». Благодаря ей в скором времени ситуация, при которой абсолютное большинство машин с электрическим двигателем на отечественных дорогах являются иномарками, должна измениться.

Статья по теме: Новый коммерческий электрокар

Электрокарам нужны инфраструктура и импортозамещение

«Всего в России эксплуатируется около 16,5 тысяч электромобилей, почти 70% из которых произведены Nissan. Слабое развитие заправочной инфраструктуры в России долгое время препятствовало выпуску отечественных электромобилей. К 2024 году в стране будет уже 11 тысяча зарядных станций, а к 2030 году планируется увеличить их число до 50 тысяч. Интерес россиян к электромобилям диктует и то, что их обслуживание обходится дешевле. Хотя конкретная стоимость зарядки зависит от оператора и региона и, в отличие от цен на бензин и дизтопливо, пока никак не регламентируется. Кроме того, владельцы электромобилей могут бесплатно заряжать их в подземных паркингах и на городских парковках», — отметила в комментарии «Эксперту» заместитель руководителя практики Управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Александра Шнипова.

Она добавила, что в перспективе возможно введение таких мер поддержки владельцев электрокаров, как бесплатный проезд по платным трассам, а также снижение или даже обнуление транспортного налога.

Что касается инвесторов, то их, как напомнила эксперт, поддерживает программа финансирования в рамках специальных инвестиционных контрактов (СпИК), которая позволяет рассчитывать на получение земельного участка под строительство, частичное государственное финансирование и налоговые льготы. Например, в формате СпИК осуществлялась и реализация проекта производства электромобилей компанией «Моторинвест» в ОЭЗ «Липецк» стоимостью 13 млрд рублей

«Благодаря государственной поддержке в сентябре этого года в России появятся электромобили под брендом Evolute. За 10 лет реализации проекта планируется выпустить 242 тысячи электрокаров различных модификаций. Всего к 2024 году в планах российского правительства организовать возможность выпуска на менее 25 тысяч электромобилей, а к 2030 году и вовсе планируется сделать каждый десятый выпускаемый автомобиль электрическим. Однако антироссийские санкции, вполне возможно, отодвинут выполнение этих планов», — рассказала она.

Впрочем, если до введения санкций Россия могла рассчитывать на то, что западные автоконцерны смогут локализовать сборку электрокаров в РФ, то сейчас ситуация коренным образом поменялась. Все надежды связаны в большей степени даже не с китайскими, на именно с отечественными производителями. В области электротранспорта вопрос импортозамещения стоит не мнеее остро, чем во многих других. «Огромным минусом проектов производства электромобилей является высокая зависимость от импортных комплектующих, которая достигает 50%. И выпуск НТЦ “Приводная техника” электроприводов в рамках импортозамещения является небольшим, но важным шагом к локализации производства электрокаров в России», — заключила эксперт.