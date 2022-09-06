Российский туризм получит до 2030 года свыше 460 млрд рублей бюджетных инвестиций

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, на развитие российской туристической отрасли до 2030 года планируется направить более 462 млрд руб. из бюджета.

«На отрезке со следующего и до 2030 года только прямых бюджетных инвестиций в отрасли туризма у нас запланировано 462 млрд. рублей», — цитирует чиновника пресс-служба Восточного экономического форума (ВЭФ).

Вице-премьер отметил, что правительство РФ обеспечило все необходимые условия для объединения ресурсов всех заинтересованных в развитии отрасли, от федеральных органов исполнительной власти до инвесторов, «чтобы в итоге наши граждане могли путешествовать по стране по доступным ценам и отдыхать на современных курортах».

По словам чиновника, сейчас в России по внутренним направлениям наблюдается активный рост спроса, а внешнее давление лишь стало позитивным фактором: отдыхать в РФ «становится модно», в связи с чем Владимир Путин поручил правительству ускорить формирование отвечающей запросам россиян туристической инфраструктуры.

«Если в 2020 году у нас финансирование было 11 млрд, то в текущем году уже более 75 млрд и эти цифры будут только возрастать», — рассказал Чернышенко.

Вице-премьер акцентировал внимание на дальневосточной повестке, передает пресс-служба ВЭФ. Отмечается, что по поручению главы российского кабмина Михаила Мишустина в приоритетном порядке прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориального-пространственного планирования «Дальний Восток», в которую вошли Камчатка, Сахалинская область и Приморье. Сообщается, что в 2022 году будут сформированы предложения по созданию 12 курортов в этих регионах.

В 2021 году в России был принят новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», с 2022 года начала действовать госпрограмма «Развитие туризма». Объем финансирования до 2024 года — 724 млрд руб.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по данным МЧС и Минприроды, этим летом значительно выросло количество россиян, отправившихся в туристические походы, что объясняется сокращением возможностей выезда за рубеж и появлением более комфортных средств размещения.