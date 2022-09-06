Российские ИТ-разработчики дождались своего часа

Как подсчитали в Российском фонде развития информационных технологий (РФРИТ), количество заявок на разработку перспективных российских IT-решений в 2022 году выросло вчетверо и уже составило свыше тысячи — против 250 заявок в 2021 году. Такие данные, передает «Прайм», озвучил генеральный директор фонда Александр Павлов в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

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Он отметил также, что мерой поддержки МСП, позволяющей приобретать российское ПО с 50-процентной скидкой, воспользовались к сегодняшнему дню 150 тысяч предпринимателей. Программа Минцифры позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобретать ПО российских производителей за полцены: льготные условия реализованы за счет компенсации половины стоимости лицензии, которую производители ПО получают из федерального бюджета. За первые полгода — то есть, к середине июня — было отобрано 105 программных продуктов от 34 правообладателей.

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в июле говорил, что на софинансирование создания и внедрения российских отраслевых цифровых продуктов и решений взамен зарубежных из фондов Бортника, Сколково и РФРИТ будет выделено до 2024 года 37,1 млрд рублей.

Льготы — по списку

Сегодня спрос на российское ПО ожидаемо растет, подтверждает партнер финтех-компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян. Это абсолютно закономерный процесс на фоне ухода с рынка западных игроков. Несмотря на то, что Россия не собирается «закрываться» в этом отношении и будет активно пользоваться разработками и сотрудничать со странами, которые не ввели против нее санкции, вероятно, именно российское ПО теперь будет занимать ключевое место на рынке. Спрос на него — особенно на операционные системы и офисные приложения — вырос по сравнению с началом года в несколько раз.

Этому активно способствует государство. Достаточно упомянуть возможность для МСП получить 50-процентную скидку на приобретение отечественного программного обеспечения, говорит Григорян. Планируется, что программа будет действовать до конца 2024 года. Важный момент состоит в том, что воспользоваться скидкой могут не все, а только те компании, в которых за предыдущий год числилось не более 250 сотрудников и чей доход составляет не более 2 млрд рублей в год. Обязательное условие — компания должна присутствовать в Едином реестре МСП.

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Эксперт также обращает внимание, что льгота распространяется не на любое ПО, а только на продукты из списка Минцифры. Сейчас он постоянно пополняется — там можно найти основные продукты, способные удовлетворить актуальные потребности бизнеса: CRM-системы, программы для управления документооборотом и т.д.

Как полагает Сергей Григорян, число тех, кто воспользовался этой мерой поддержки, будет расти, потому что, во-первых, рынок российского ПО имеет все шансы на импортозамещение — пусть не в полном объеме, но в большей его части. А во-вторых — потому что альтернативных вариантов будет становиться меньше.

Спрос на отечественные системы растет

В этом году возник повышенный спрос на российские облачные технологии, отмечает директор по клиентской безопасности Selectel Денис Полянский. В большой степени он был связан с уходом зарубежных игроков с рынка РФ.

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«Мы в Selectel наблюдаем существенный поток заказчиков, переносящих инфраструктуру с зарубежных сервисов, — говорит он. — По нашим оценкам, выручка от новых клиентов в первом полугодии 2022 в 2.4 раза превышает аналогичный показатель годом ранее. В текущий момент спрос на услуги Selectel остается на стабильно высоком уровне.»

Спрос на отечественные решения в сфере информационной безопасности (ИБ) вырос от двух до четырех раз, подсчитали в Selectel. Скорее всего, говорит Полянский, он продолжит расти, и это, в свою очередь, повлияет на стоимость услуг. С одной стороны, это можно считать продолжением текущего тренда: в последние годы рынок ИБ рос в среднем на 10% в год. С другой — сегодняшнее кратное увеличение спроса на отечественные ИБ-решения связано с тем, что коммерческие компании переключаются с импортных решений на отечественные. С учетом того, что российские вендоры по-прежнему находятся в зависимости от импортного серверного оборудования и комплектующих, потребуется некоторое время для того, чтобы они перешли на решения российского производства и смогут выпускать продукты в нужных объемах.

Что касается грантов на разработку отечественных ИБ-решений, то их, скорее всего будет немного, предполагает Денис Полянский. Разработка средств защиты — лицензируемый вид деятельности. Кроме того, российский рынок ИБ уже достаточно сегментирован и занят крупными игроками, поэтому заявок стоит ожидать на принципиально новые технологии и подходы в ИБ или на создание аналогов иностранных решений, которые пока не представлены российскими вендорами.

Работы хватит на всех

Сегодня многие иностранные сервисы не только ушли с российского рынка, но и остановили поддержку российских клиентов: в некоторых случаях иностранный софт просто переставал работать, несмотря на то что был оплачен, напоминает партнер агентства Digital Guru Ольга Соколова. Поэтому в нынешнем году развернулось реальное замещение иностранных сервисов и IT-решений. Например, появилось сразу несколько корпоративных мессенджеров, по функционалу схожих с популярными зарубежными решениями. И такая ситуация наблюдается по многим направлениям.

Хорошо, что в этом году появилось оживление в разработках и этому действительно способствуют серьёзные меры поддержки ИТ-отрасли — в том числе возможность покупки ПО со скидкой.

«Мы видим, что даже в нашей отрасли мониторинга и анализа социальных сетей есть возможность покупки российского решения с такой скидкой, — говорит Соколова. — Кроме того, появились льготы для IT-компаний (стали ниже налоги и взносы) и для их сотрудников (в том числе льготная ипотека). Такие льготы даже более существенны, чем скидка на ПО.»

По ее мнению, в дальнейшем — как минимум на горизонте нескольких лет — количество российских IT-решений будет только расти. Сейчас многие продукты пребывают в стадии разработки, но постепенно они будут выходить на рынок и обрастать функционалом. Возможностей для замещения иностранных решений много, поэтому у российских компаний будет много работы.

Помощь государства — не лишнее

Так или иначе, но из-за ограничения на использование иностранного программного обеспечения и сервисов, российские IT-разработки сейчас на пике популярности, констатирует директор по развитию бизнеса российской цифровой лаборатории Hopper IT Сергей Радченко. IT-компании работают чуть ли не в три смены, стараясь удовлетворить запросы рынка. Нагрузка увеличилась в разы. Это требует немалых финансовых затрат, которые бизнесу нужно покрыть.

Естественно, указывает эксперт, в этом вопросе не лишней оказывается помощь государства. Привлечение денег из фондов позволяет создать больше решений, привлечь к их разработке больше компаний, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, которым бывает сложно быстро найти свободные собственные средства. Такое софинансирование дает возможность рынку быстро получить нужные IT-продукты, а компаниям — найти свою нишу в импортозамещении, почувствовать себя увереннее и больше вкладывать в развитие.