Рынок акций: вот кто-то с горочки спустился

Дружественные нерезиденты столкнули рынок с горки

С самого утра на рынке зародились признаки начала коррекции, для которой были все основания. До сегодняшнего дня рынок акций непрерывно рос 7 сессий подряд, чего не наблюдалось с 2020 года. При этом Индекс Мосбиржи вплотную подошел к очень сильному сопротивлению 2500 пунктов, на пробой которого в условиях сильной технической перекупленности индикатора мало кто рассчитывал. Кроме того, сегодня начала снижаться нефть — на фоне опасений сокращения ее потребления из-за очередных карантинов в Китае.

В общем, нужен был всего лишь небольшой толчок для того, чтобы российские акции покатились с вершины локальной горки. Таким толчком стало сообщение, что Московская биржа с 12 сентября разрешит торговать акциями нерезидентам из дружественных стран и компаниям, конечными бенефициарами которых являются россияне.

После объявления этой новости в течение часа Индекс Мосбиржи потерял 2,6%. Впрочем, потом небольшая часть просадки была выкуплена.

Большинство аналитиков уверено, что решение главной российской биржи никак не повлияет на рынок. Доля оборота, приходящаяся на инвесторов из дружественных стран, до начала спецоперации составляла около 2%. При этом вывод ими валюты из страны сейчас ограничен. Более того, некоторые трейдеры не исключают, что дружественные нерезиденты, наоборот, могут начать активно покупать российские акции, которые сформировали среднесрочный восходящий тренд.

Но так или иначе, а по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 2,5%.

Из высоколиквидных бумаг хуже рынка выглядел нефтегазовый сектор, отыгрывавший подешевевшую до $93,5 за баррель нефть. От сильной просадки акции «Лукойла» и «Роснефти» будет, однако, сдерживать ожидание объявления решений менеджмента о выплате полугодовых дивидендов. Акциям «Газпрома» не даст падать дивидендная доходность, превышающая сейчас 20%.

Из «голубых фишек» с незначительным ростом закрылись только акции Московской биржи. При этом никаких значимых новостей по компании не было.

В абсолютных лидерах роста с показателем +20% расположились неликвидные акции «Русснефти», в которых продолжается настоящее ралли без каких-либо информационных поводов.

«Бывший аутсайдер нефтяного сектора растет третий день подряд на фоне нарастающего оборота торгов. Публичных новостей, которые могли бы оправдать столь сильное внимание к акциям компании, замечено не было. Вероятно, акции оказались в фокусе на фоне похожих скачков в других нефтегазовых фишках: “Газпрома” (31.08), “Лукойла” (01.09), Сургутнефтегаз-ао (2.09). Бумаги “Русснефти” в начале месяца были единственными из сектора на полугодовых минимумах, что могло спровоцировать спрос на отстающую фишку», — комментируют ситуацию по бумаге аналитики БКС.