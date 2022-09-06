Рынок акций: вот кто-то с горочки спустился

Дружественные нерезиденты столкнули рынок с горки
С самого утра на рынке зародились признаки начала коррекции, для которой были все основания. До сегодняшнего дня рынок акций непрерывно рос 7 сессий подряд, чего не наблюдалось с 2020 года. При этом Индекс Мосбиржи вплотную подошел к очень сильному сопротивлению 2500 пунктов, на пробой которого в условиях сильной технической перекупленности индикатора мало кто рассчитывал. Кроме того, сегодня начала снижаться нефть — на фоне опасений сокращения ее потребления из-за очередных карантинов в Китае.
В общем, нужен был всего лишь небольшой толчок для того, чтобы российские акции покатились с вершины локальной горки. Таким толчком стало сообщение, что Московская биржа с 12 сентября разрешит торговать акциями нерезидентам из дружественных стран и компаниям, конечными бенефициарами которых являются россияне.
После объявления этой новости в течение часа Индекс Мосбиржи потерял 2,6%. Впрочем, потом небольшая часть просадки была выкуплена.
Большинство аналитиков уверено, что решение главной российской биржи никак не повлияет на рынок. Доля оборота, приходящаяся на инвесторов из дружественных стран, до начала спецоперации составляла около 2%. При этом вывод ими валюты из страны сейчас ограничен. Более того, некоторые трейдеры не исключают, что дружественные нерезиденты, наоборот, могут начать активно покупать российские акции, которые сформировали среднесрочный восходящий тренд.
Но так или иначе, а по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 2,5%.
Из высоколиквидных бумаг хуже рынка выглядел нефтегазовый сектор, отыгрывавший подешевевшую до $93,5 за баррель нефть. От сильной просадки акции «Лукойла» и «Роснефти» будет, однако, сдерживать ожидание объявления решений менеджмента о выплате полугодовых дивидендов. Акциям «Газпрома» не даст падать дивидендная доходность, превышающая сейчас 20%.
Из «голубых фишек» с незначительным ростом закрылись только акции Московской биржи. При этом никаких значимых новостей по компании не было.
В абсолютных лидерах роста с показателем +20% расположились неликвидные акции «Русснефти», в которых продолжается настоящее ралли без каких-либо информационных поводов.
«Бывший аутсайдер нефтяного сектора растет третий день подряд на фоне нарастающего оборота торгов. Публичных новостей, которые могли бы оправдать столь сильное внимание к акциям компании, замечено не было. Вероятно, акции оказались в фокусе на фоне похожих скачков в других нефтегазовых фишках: “Газпрома” (31.08), “Лукойла” (01.09), Сургутнефтегаз-ао (2.09). Бумаги “Русснефти” в начале месяца были единственными из сектора на полугодовых минимумах, что могло спровоцировать спрос на отстающую фишку», — комментируют ситуацию по бумаге аналитики БКС.
Центробанк ударил по СПБ Бирже
Аутсайдером сегодняшнего дня стали акции СПБ Биржи, на которой в российском правовом поле торгуются зарубежные ценные бумаги.
По СМИ прошла информация, что ЦБ ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг эмитентов из недружественных стран. С 1 октября брокеры не будут исполнять поручения этих инвесторов на покупку иностранных акций, если доля таких бумаг в их портфеле превысит 15%. С 1 ноября порог для подобных операций составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 г брокеры не должны будут допускать увеличение доли иностранных ценных бумаг недружественных стран в портфелях неквалифицированных инвесторов.
Свое решение российский регулятор мотивировал тем, что иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов.
«Аргументация данного решения ЦБ выглядит неубедительной, — на условиях анонимности прокомментировал ситуацию «Эксперту» представитель одного из брокеров. — Риск блокировки зарубежных активов носит непредсказуемый и больше политический характер, и никак не зависит от квалификации инвестора. Складывается впечатление, что регулятор просто хочет загнать как можно больше денег инвесторов в российские бумаги.»
На этой новости в моменте акции СПБ Биржи падали примерно на 15%, но потом половина просадки была выкуплена. По итогам дня бумага снизилась на 7,5%. Впрочем, для последнего времени движение акций СПБ Биржи на 10—15% в день не выглядит чем-то необычным.
С точки зрения технического анализа, акции СПБ Биржи закрылись на поддержке. В случае дальнейших распродаж есть риск снижения капитализации Биржи еще на 60%.
Дедолларизация на марше
Рубль подешевел к доллару на 0,6%. Торги закрылись на отметке 61,235 руб.
Снижению курса российской валюты способствовало несколько факторов. Прежде всего — снижение цен на нефть, которое обещает сократить приток в страну валютной выручки. Кроме того, падению курса рубля будет способствовать и прекращение экспорта газа по «Северному потоку». На рынке есть мнение, что «Газпром» пользуется любым предлогом для сокращения поставок газа в Европу, чтобы в условиях неработающего бюджетного правила снизить объем поступления валюты в страну и тем самым препятствовать укреплению рубля.
Кроме того, «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) объявили о переходе оплаты поставок газа по «Силе Сибири» в рубли и юани. А это значит, что недружественные валюты становятся все более и боле нежелательным активом в стране. Выставляемый на продажу объем долларов и евро будет сокращаться, вследствие чего рубль должен дешеветь.
Не исключено, что если в ближайшие дни курс рубля не вернется под отметку 61 руб. за доллар, то спекулянты активизируют игру против российской валюты, стремясь утащить ее в диапазон 65-70.