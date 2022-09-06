Самые необычные свидания в Москве

Такие романтические встречи от афишы Москвы гарантируют новые яркие впечатления, всплеск сильных чувств и положительных эмоций.

Планетарий

В Московском планетарии можно прочувствовать во всей полноте романтику необъятного звездного неба. Это заведение предлагает на выбор несколько программ, специально разработанных для романтических свиданий. К примеру, одна из них предусматривает проведение слайд-шоу из фотоснимков влюбленных под музыку, проецирующееся на купол планетария и надолго запечатлевающееся в памяти.

Свидание на крыше

Это одна из наиболее романтичных идей для организации свидания. Простая крыша многоэтажного дома в одном из столичных спальных районов для романтического свидания не подойдет. Встречу влюбленных лучше провести на крыше бара, ресторана или лофта. Существует большое количество специальных сервисов, которые организуют романтические вечера на крышах домов, расположенных в центре Москвы, например, на Кутузовском проспекте, Таганке, в районе станций метро «Маяковская» и «Киевская». Можно организовать романтический ужин на крыше, который оформлен как в кинофильме о любви. Вид на российскую столицу с большой высоты производит сильное впечатление.

Ресторан «В темноте?!»

Это популярное московское заведение может оказаться для влюбленных настоящим откровением. Они остаются наедине друг с другом в зале, в который не проникает ни единый луч света. Перед ними стоят изысканные напитки и блюда, однако увидеть их нельзя, можно лишь ощутить на вкус. По словам побывавших в этом ресторане посетителей, их чувства максимально обостряются.

Баттерфляриум

Дом бабочек на ВДНХ предоставляет свое пространство для проведения романтических свиданий. Легкий ужин в окружении этих созданий при электрических свечах выглядит чрезвычайно поэтично. Они будут не только летать вокруг, но и садиться на стол и на ладони, принося радость своим изяществом и красотой.

Полет на воздушном шаре

Московские клубы воздухоплавания оказывают услуги по организации романтических полетов, которые радуют влюбленных свежим воздухом и великолепной панорамой. По желанию заказчика на куполе шара может быть размещена любая надпись, к примеру, имя возлюбленной.

Прогулка на самолете

Воздушная прогулка на маленьком самолете – прекрасный способ провести романтическую встречу. Специализированные московские компании предлагают самые разные варианты полетов над столицей. На взлетно-посадочной полосе по заказу клиента может быть размещен крупный баннер с признанием в любви, которое запомнится девушке надолго.