Спрос на жилье в регионах упал на 50%

Спрос на жилую недвижимость в российских регионах, кроме городов-миллионников, на 50% ниже, чем в прошлом году, рассказал РИА Недвижимость заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

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«Основные сложности застройщиков сегодня – это спрос. В регионах без учета городов-миллионников спрос восстанавливается, но не такими темпами, как хотелось, и находится на уровне ниже на 50%, чем в прошлом году. Те, кто говорит, что все в хорошо, пусть съездит в Ульяновск, Кострому, Новгород и посмотрит реальную картину», — сообщил Стасишин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в крупных городах ситуация стабилизируется, но еще не дотягивает до показателей 2021 года. Стасишин считает, что решением проблемы могло бы стать снижение стоимости жилья и повышение доступности ипотечных программ.

Днем ранее первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина в рамках форума заявила, что «даже по самым оптимистичным оценкам минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить». Кроме того, по ее мнению, ипотека может являться сдерживающим фактором рождаемости, так как долгосрочные финансовые обязательства в ряде случаев вступают в противоречие с решением семьи завести очередного ребенка.

