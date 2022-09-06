ЦБ ограничит продажу неквалам ценных бумаг недружественных стран

С 1 октября брокеры перестанут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле клиента превысит 15%. С 1 ноября эта доля снизится до 10%, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 года брокеры вообще прекратят выполнять сделки по покупке ценных бумаг недружественных стран для неквалов. Соответствующее предписание регулятор направил брокерам, сообщает пресс-служба ЦБ.

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«Это решение направлено на минимизацию для неквалифицированных инвесторов инфраструктурных рисков, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции», — пояснили в Центробанке.

Предписание ЦБ касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.

При этом регулятор подчеркнул, что ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Решение по операциям с ценными бумагами дружественных стран в ЦБ пообещали принять позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.