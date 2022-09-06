Причиной следующего глобального кризиса может стать уран

Столкнувшись с самым сильным энергетическим кризисом за последние полвека, развитые страны быстро пересмотрели свои планы по отказу от атомной энергии и решили попытаться с ее помощью справиться с кризисом. Однако возвращаться к атомной энергии следует осторожно, пишет Bloomberg, потому что по пути можно спровоцировать новый энергетический кризис. Дело в том, что цепочки поставок урана так же уязвимы от геополитических потрясений, как и газовые, кобальтовые и далее по списку, скажем, редкоземельных металлов. Если развитые страны хотят поставить на атомную энергию не только в борьбе с энергетическим кризисом, но и в процессе перехода к безуглеродной экономике в 30-40-е годы, то им необходимо уже сейчас начать обеспечивать запасы и поставки ресурсов. В том числе и урана.

Почти три четверти атомной энергии производится в Европе, Северной Америке и наиболее развитых странах Азии. Однако на богатые страны приходится лишь 19% из 75 тыс. тонн оксида урана, необходимых для работы в течение года всех атомных реакторов.

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На долю Китая же, стран бывшего СССР, Ирана и Пакистана в 2021 году приходились 62% мировой добычи UO2. Остальной оксид урана добывают в Индии и Африке.

В начале нулевых годов повсеместно считалось, что солнечная и ветровая энергия будет оставаться слишком дорогой по сравнению с обычными видами как минимум до 30-х годов. В те же годы было решено, что главным источником энергии в ближайшем будущем должна стать чистая атомная энергия. В результате уран начали активно добывать, в первую очередь, в Казахстане, стране, имеющей одни из самых больших в мире запасов этого металла. Большим плюсом казахстанского урана является его неглубокое залегание, что делают низкой его себестоимость.

Расцвет атомной энергетики продлился недолго. В 2011 году надежды на атомную энергию убила авария на Фукусимской АЭС в Японии. За два следующих года производство атомной энергии сократилось на 11%. Развитие атомной энергетики приостановилось впервые с 1960-х годов. На урановом рынке возник избыток металла, в результате чего в прошлом году цены на него опустились ниже 30 долларов за фунт (453 г). Большинство добывающих компаний в Центральной Азии работали в убыток и были вынуждены отказываться от его добычи. Лишь совсем недавно цены на уран начали вновь расти и поднялись выше 30 долларов за фунт, позволяющих производителям работать с прибылью.

Мировым лидером в добыче урана является Казахстан, доля которого в мировой добыче превышает 40%. Однако в связи с обострением геополитической обстановки в последние месяцы возникли проблемы с его транспортировкой, которая в основном происходит по суше. Западные страны могут испытать трудности с поставками урана.

Конечно, урана на планете достаточно и имеются альтернативы. Более четверти запасов урана находятся в Австралии, еще 9% - в Канаде. Однако на Зеленом континенте урана добывают немного (относительно) и не торопятся вкладывать в него деньги. Например, запасов урана (13,3 млн фунтов) на проекте Ноланс недалеко от Алис-Спрингс хватит для работы 20 атомных реакторов в течение 10 лет, но уран до сих пор там считается отходами.

«Понадобится еще много времени, когда в Австралии изменится отношение к урану»,- говорит глава Arafura Resources Ltd. Гэвин Локьер.

Раньше в США добывалось вполне достаточно своего урана, но сейчас почти весь уран для АЭС импортируется из-за границы. Схожая ситуация с Европой. Ситуация с ураном в США, кстати, сильно напоминает то, что произошло в последние месяцы с газом в Европе, которая тоже много лет полагалась на российский газ. Сейчас в Старом Свете повсеместно говорят о продлении срока работы АЭС, которые уже или закрыли, или собирались закрыть. Например, буквально вчера министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что две из трех немецких АЭС, которые планировали закрыть в этом году, будут работать как минимум до апреля 2023 года. Атомная энергетика в последние месяцы вновь в моде. Подавляющее большинство развитых стран намерены пользоваться уже существующими станциями, а Франция, Великобритания и Япония собираются даже строить новые.

Казалось бы, сейчас самое время увеличивать добычу урана, но на инвесторов сообщения о новом всплеске интереса к атомной энергии, по крайней мере, пока впечатления не произвели и они не торопятся вкладывать средства в его добычу. Очевидно, они считают, что всплеск «популярности» урана быстро пройдет и игра не стоит свеч.

В общем, делает вывод Bloomberg, если на рынке не произойдет ничего экстраординарного, то зависимость планеты по урану от стран бывшего СССР будет не только уменьшаться, но и, не исключено, продолжит расти. Между тем, из-за сложной геополитической обстановки такая зависимость вполне может привести к сильному дефициту урана и скачку цен на него по аналогии с газом.