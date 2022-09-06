В Херсонской области сообщили о полном переходе на систему российского законодательства

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион полностью переводит свое законодательство на российские стандарты.

«Мы полностью переходим на систему российского законодательства. На самом деле уже очень много людей готовы к получению паспортов», — цитирует Стремоусова ТАСС.

В настоящий момент выданные российские паспорта исчисляются тысячами, отметил замглавы ВГА. «Сейчас тысячи каждый день выдаются», — подчеркнул он.

Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта; в апреле там была сформирована военно-гражданская администрация.

В конце мая президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Херсонской области и Запорожья. Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя и Херсона, получившим гражданство РФ, накануне Дня России. В июне Кирилл Стремоусов заявил, что дети, которые появились на свет в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат российское гражданство.

Сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ планируется провести осенью текущего года. Как заявлял глава ВГА региона Владимир Сальдо, ссылаясь на социологические опросы, большинство жителей области согласны войти в состав России.