В Кремле заявили, что ВВП России по итогам 2022 года сократится чуть более чем на 2%

По итогам текущего года ВВП России сократится чуть более чем на 2%. Такую цифру озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас мы можем констатировать те реальные цифры, которые мы имеем по статистике, они пока дают нам повод для умеренного оптимизма. Падаем мы медленнее, чем даже мы сами прогнозировали: у нас сократится ВВП чуть больше чем на 2% по итогам года, прогнозировали большее падение», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что необходимо просчитывать все сценарии, подчеркнув при этом, что «проводится достаточно титаническая работа для стабилизации экономики на фоне враждебных действий по отношению к нам».

По данным Минэкономразвития, снижение ВВП России в январе-июле этого года составило 1,1%; в июне падение ВВП достигло 4,9% в годовом выражении после снижения на 4,3% в мае. В августе ведомство представило обновленный прогноз на ближайшие три года, согласно которому ВВП России в 2022 году снизится менее чем на 4,5% (изначальный прогноз был почти 8%).

Банк России оценил падение экономики РФ во втором квартале 2022 года в 4,3%, в третьем квартале снижение оценивается в 7%. В конце июля регулятор также обновил прогноз, улучшив ожидания по динамике ВВП в текущем году до минус 4-6% с минус 8-10% (апрельский прогноз). В 2023 году ЦБ ожидает падения показателя на 1-4%, а в 2024-м — роста на 1,5-2,5%.