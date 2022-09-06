В Минфине нацелились на изменение мировой финансовой системы

Россия в сложившихся условиях должна взять инициативу в свои руки и изменить существующую финансовую систему. Об этом заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев, выступая на сессии «Экономические войны как оружие подавления суверенитета» на полях Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

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«У России как у лидера стоит сейчас такая глобальная задача прямо вот изменить мировую финансовую систему. Нам, видимо, придется это делать, потому что продолжать мы как бы так не можем», — заявил Тимофеев.

По его словам, заморозкой валютных резервов РФ Запад создал «очень важный стимул». Использовать признанные резервные валюты стало «довольно опасно». В России эта проблема стоит в полный рост, осталось только убедить страны-партнеры, считает чиновник. Он отметил, что процесс этот будет не легкий, но «мы к этому придем». В качестве альтернативы Тимофеев предложил юань и рубль.

«Прежде всего смотрится юань, рубль точно так же — он имеет большое хождение в ЕАЭС. Сейчас изменения уже видны. Обороты "рубль – юань" превышают долларовые. Россия стала третьим в мире центром по биржевому клирингу, офшорному, то есть за пределами Китая», — отметил глава «санкционного» департамента Минфина.

Также он сообщил, что санкции Запада не разрушили экономику России, так как им не удалось подорвать работу финансовой системы. Крупные экономические крахи, по его словам, имеют в своей сердцевине нарушение финансового обращения.

«В России проводится политика так называемой финансовой стабильности. Это сбалансированный бюджет, за что отвечает Минфин, а также ЦБ проводит политику таргетированной инфляции и плавающего валютного курса. Это позволило избежать какого-то жесткого сценария, на который видимо рассчитывал Запад. Просто потому что у нас финансовая система работала, продолжала работать и будет», — считает Тимофеев.

