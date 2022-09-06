В России насчитали примерно 1,2 млн страдающих алкогольной зависимостью

В 2021 году в России насчитывалось почти 1,2 млн человек с алкогольной зависимостью.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«У нас в 2021 году более 1 млн 190 тыс. человек жило с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы. Это цифра чрезвычайно большая», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Уточняется, что примерно 70% алкоголиков умирают от цирроза печени, 60% погибают от кардиомиопатии; почти половина смертей от панкреатита связаны с потреблением спиртного. «Это не развлечение, это фактор риска, очень серьезно ассоциированный со смертностью, в особенности в трудоспособном возрасте», — подчеркнул Салагай.

Чиновник отметил, что число активно употребляющих спиртные напитки в России за 13 лет заметно снизилось. «За период времени реализации активной антиалкогольной политики в РФ с 2008 по 2021 год у нас более чем на 40% сократилось потребление алкоголя», — констатировал замминистра.

По словам гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, в 2008 году потребление на душу населения в РФ составляло 18 литров чистого спирта. «В царской России было четыре. Дальше шло по нарастающей. И Великая Отечественная война, где были фронтовые 100 граммов, сделали весомый вклад, и потом ни одно празднование не проходило без этого», — рассказала она. Малявина также привела результаты совместных с ВЦИОМ исследований, согласно которым в июне 2022 года 62% россиян не пьют, перестали пить или стали употреблять алкоголь реже. В декабре прошлого года показатель составлял 60%, годом ранее — 48%.