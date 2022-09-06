В Segezha Group рассказали о возможности запуска производства упаковки во Вьетнаме

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group готов рассмотреть возможность запуска во Вьетнаме мощностей по производству бумажной упаковки с перспективой поставок на рынки стран АСЕАН.

Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) заявил вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Николай Иванов, передает «Интерфакс».

«Рассматриваем перспективу возможного размещения во Вьетнаме производства бумажной упаковки с дальнейшими поставками продукции на рынок АСЕАН с учетом принимаемых там ограничений по упаковке из пластика», — рассказал Иванов.

По его словам, инвестиции в проект оцениваются в сумму около $50 млн.

В настоящий момент Segezha располагает мощностями по производству упаковки за рубежом — ей принадлежат семь заводов Segezha Packaging общей мощностью 769 млн мешков ежегодно. Все предприятия находятся в Европе — Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии — тем не менее, по словам руководства холдинга, несмотря на санкции ЕС в отношении российского лесопромышленного комплекса, все заводы продолжают работать.

Как бы то ни было, по мере введения логистических ограничений и запретов на поставки продукции на западные рынки компания, 70% выручки которой приходится на экспорт, начала переориентироваться на восточное направление. «То, что мы в Европу поставляли и продавали, теперь мы поставлять и продавать не можем. Соответственно, все то, что ехало в Европу, а это в основном фанера и пиломатериалы из северо-западного региона, теперь поехало на Восток — Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка», — заявлял в конце августа вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

Отмечается, что Segezha интересовалась азиатским рынком и до кризиса. Так, осенью прошлого года холдинг запустил трейдинговое подразделение в Сингапуре для реализации всего спектра продукции в странах АТР. Кроме того, в 2021 году компания приобрела активы в Красноярском крае и Иркутской области (НЛХК и «Интер Форест рус»), что также стимулировало наращивание поставок в страны Азии.

Основанная в сентябре 2014 года Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. По данным на апрель 2022 года, общая площадь арендуемого компанией лесфонда составляет 15,7 млн га, объем расчетной лесосеки — 22,7 млн куб. м. В штате Segezha Group числятся 20 тысяч сотрудников. Глава компании — Михаил Шамолин.

С10 июля вступил в силу мораторий ЕС на поставки на европейский рынок продукции ЛПК из России. По данным Рослесинфорга (подразделение Рослесхоза), под санкции попал экспортный товара на $6 млрд. В конце июля США повысили пошлину на российские пиломатериалы и изделия из древесины до 35%.