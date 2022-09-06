Виды и классификация кормов для собак

Конечно, при этом используются разные критерии выбора. Все корма для собак можно разделить на несколько категорий.

На что обратить внимание

Основное разделение на виды кормов для собак, однако, касается их консистенции и, следовательно, содержания в корме воды. Таким образом, в этом случае упоминаются три типа кормов для собак, а именно влажный корм, полувлажный корм и сухой корм. Нельзя отрицать, что наиболее популярным является влажный и сухой корм для собак. Итак, давайте посмотрим, чем отличаются все три.

Влажный корм

Как уже упоминалось, перечислены три основных типа корма для собак: влажный, полувлажный и сухой корм для собак.

Первый из них, или влажный корм, как следует из названия, содержит в себе больше всего воды и в большинстве случаев имеет форму мясно-овощного и зернового паштета.

Следовательно, влажный корм отличается высокой влажностью. Только около 20-35% его состава - это так называемая сухая масса.

Важно отметить, что влажный корм из-за его консистенции очень любим животными.

В продаже он доступен в банках, которых, по общему признанию, достаточно для нескольких приемов пищи, однако после открытия вы должны хранить их в холодильнике, а также в удобных пакетиках, тогда один пакетик – это одна порция.

Полувлажные корма

Еще один тип корма для собак, гораздо менее популярный, чем влажный и сухой корм, - это полувлажный корм. Как нетрудно догадаться, полувлажный корм, это корм со средним содержанием воды-меньше, чем у влажных кормов, но больше, чем у сухих кормов. Таким образом, содержание сухого вещества здесь составляет около 40-60% от всего состава. Это относительно новый продукт на рынке, и, к сожалению, во многих случаях он содержит глицерин, который не рекомендуется в питании собак. Поэтому, прежде чем покупать полувлажный корм, давайте проанализируем его состав.

Сухой корм

Наконец, после влажного и полувлажного корма настало время для последнего из всех видов кормов для собак, доступных в настоящее время в продаже (конечно, из - за содержания воды и, следовательно, консистенции). Сухой корм для собак содержит в своем составе очень мало воды. Сухая масса в этом случае составляет до 88% от общего содержания, из которых 18% - Это белок, а 5% - жиры.