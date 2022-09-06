Власти Латвии покусились на свободу вероисповедания

Президент Латвии Эгилс Левитс и министр юстиции Янис Борданс подали 5 сентября на рассмотрение в Сейм поправки к Закону о Латвийской Православной церкви. Изменения предусматривают, что у Латвийской Православной церкви будет автокефальный статус. Латвийский парламент планирует принять поправки в течение нескольких дней.

В настоящее время Латвийская православная церковь является самоуправляемой в рамках Московского патриархата. Этот статус она получила в августе 1992 года от Синода Русской православной церкви после выхода Латвийской ССР из состава СССР.

Статус самоуправляемой церкви предполагает, что ее Предстоятель назначается Патриархом Московским и всея Руси. Для самоуправляемой церкви обязательны решения Поместного и Архиерейского Соборов, Священного Синода, Высшего общецерковного суда и суда Архиерейского Собора Русской православной церкви Московской Патриархии.

Устав самоуправляемой церкви утверждается Московским Патриархом. Собор и Синод самоуправляемой церкви действуют в границах, определенных Уставом Московской Патриархии. Самоуправляемая церковь получает святое миро от Патриарха Московского и всея Руси (миро — приготовленное по сложной рецептуре и освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания. Мироварение является исключительной прерогативой автокефальной церкви).

При этом, права вмешательства в дела как православных, так и других верующих действующее в Латвии законодательство не предусматривает. Так, Конституция ЛР, в ст. 99 гласит: «Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религиозных убеждений. Церковь отделена от государства». Любая церковь, в том числе и православная, отделена от государства, действует в соответствии с решением верующих.

Свобода вероисповедания и автономия религиозных организаций от государства, вообще говоря, и есть одна из «европейских ценностей», на которых, казалось бы, построена нынешняя латвийская государственность.

Чего же добиваются помощник юриста по образованию Эгил Левитс и юрист — выпускник советского университета им. Петра Стучки (первого советского министра юстиции) Янис Борданс? Предоставления Латвийской православной церкви статуса автокефальной, обеспечения ее независимости от Русской православной церкви Московского Патриархата.

Но это вопрос не в их компетенции. Церковное здание может быть передано решением светских властей от одного владельца или пользователя другому. А собрание верующих подчиняется правилам, установленным Иисусом Христом и его апостолы, и отраженным в церковном каноническом праве.



Признать за какой-либо церкви статус автокефальной могут только поместные церкви, образующие Вселенскую церковь. В настоящее время существуют следующие поместные церкви, обладающие полной юридической автономией, иначе автокефалией: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Польская, Чешских земель и Словакии, Церковь в Америке.

Константинопольский патриархат может предоставить Латвийской православной церкви такой же статус, как Эстонской апостольской православной церкви(ЭАПЦ) в 1993 г. Однако это статус автономии, но никак не автокефалии.

У ЭАПЦ КП в настоящее время около 7 тыс. прихожан. Это результат ее 30 летней миссионерской деятельности при колоссальной материальной поддержке со стороны эстонского государства. У ЭПЦ МП официальный Таллин отобрал даже все храмы, надеясь перенаправить верующих в обновленческую Константинопольскую автономию. Однако число прихожан Эстонской православной церкви Московского патриархата не сократилось, а увеличилось и в настоящее время насчитывает более 200 тыс. человек. Правда, храмы прихожанам приходится арендовать у ЭАПЦ КП.



В 2018 году Константинопольский патриархат неканонично признал автокефалию Украинской православной церкви. Это повлекло за собой раскол православного мира Украины. За раскольниками пошла едва десятая часть всех верующих. Московская Патриархия прервала евхаристическое общение с Константинополем. Это решение поддержали практически все Вселенские поместные церкви.

И, что довольно-таки очевидно, целью действий латвийских властей также является перевод Латвийской православной церкви под юрисдикцию Константинопольского патриархата, а отнюдь не повышение ее статуса до уровня автокефалии. Во всяком случае, об этом упоминал в своем выступлении по поводу внесения законопроекта в Сейм президент Элиг Левитс.

Правда, президент Латвии слукавил, когда упомянул о том, что инициатором перехода Латвийской православной церкви под юрисдикцию Константинопольского патриархата был в свое время архиепископ Иоанн Поммер.

Поммер всеми силами старался сохранить латвийских православных, и русских, и латышей в рамках Русской православной церкви Московского патриархата. Именно из-за непримиримой позиции архиепископа убили в 1934 году представители латвийских спецслужб после жесточайших пыток.

За свой мученический подвиг Поммер был прославлен в 1981 году в лике святого Русской зарубежной церковью, как священномученик Иоанн Рижский. В 2001 г. он был прославлен в лике святого Русской православной церковью Московского Патриархата.

Переход ЛПЦ в Константинопольский патриархат произошел только в 1936 году, при архиепископе Августине(Петерсоне).

Перемена юрисдикции повлекла тогда за собой тотальный перевод служб на латышский язык, введение нового стиля летоисчисления. Священников стали готовить не в семинарии, а на теологическом факультете университета, чтобы прервать православную традицию и модернизировать обряды.

Очевидно, инициаторы новой «автокефалии» готовят такого же рода перемены латвийских православных в ближайшее время.