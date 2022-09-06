Восемь моделей пальто, актуальных во все времена

Но вариант, внешне приближенный к современному, появился лишь в XIX веке. Это был редингтон.
Нынешний ассортимент изделий поражает своим разнообразием. Подобрать пальто, к примеру, можно на сайте www.pompa.ru. С выбором поможет определиться знание самых распространенных типов этого вида одежды.
Разновидности
Существует несколько распространенных моделей:
- Пальто-халат. Может быть пошито из разнообразных материалов. Используется широкий спектр цветов. Модель отличает наличие пояса, свободный покрой. Чаще всего пальто-халат имеет длину ниже колена. Хорошо сочетается с юбками и платьями миди.
- Кокон (баллон). Больше относится к стилю оверсайз. Также отличается свободным покроем, но пояс не предусмотрен. Зауживается к низу. Длина — до колена или чуть ниже. Под такое пальто можно одеть несколько предметов теплой одежды — ведь оно достаточно просторное. Поэтому кокон хорош для холодных зим.
- Двубортная модель. Отличительная черта — два ряда застежек. Может иметь как приталенный силуэт, так и более свободный крой. Длина самая различная, вплоть до щиколоток. В женский гардероб модель перекочевала из мужского военного гардероба.
- Шинель. Разновидность предыдущей модели. Однако в ней более ярко выражены элементы милитари: золотые пуговицы, более приталенный силуэт, погоны, хлястик сзади. В качестве материала используется плотные ткани. Расцветка строгая. Длина — до колена или ниже.
- Бушлат. Короткая двубортная модель. Прообразом послужила военная форма моряков. Одним из характерных элементов является отложной воротник. Также имеется два ряда пуговиц крупного размера.
- Дафлкот. При виде такого пальто сразу вспоминается классический английский стиль. Прародителем данной модели модельеры единодушно признают польский сюртук. Характерные элементы: специфические застежки, прямой покрой, капюшон, длина до колена, большие накладные карманы по бокам. Чаще всего дафлкот производится из плотной шерстяной ткани.
- Кромби. Свое название эта разновидность получила в честь Джона Кромби, шотландского текстильщика. Именно он наладил массовый выпуск однобортных пальто из твида. Кромби имеет отложной воротник. В оформлении преобладает минимализм — нет никаких дополнительных элементов. Даже застежка скрыта от глаз. Модель идеальна для классического делового гардероба.
Есть и весьма специфичные стили. К примеру, кейп. Это очень свободное пальто без рукавов. Этот стиль был создан буквально несколько лет назад.