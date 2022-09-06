Восемь моделей пальто, актуальных во все времена

Но вариант, внешне приближенный к современному, появился лишь в XIX веке. Это был редингтон.

Нынешний ассортимент изделий поражает своим разнообразием. Подобрать пальто, к примеру, можно на сайте www.pompa.ru. С выбором поможет определиться знание самых распространенных типов этого вида одежды.

Разновидности

Существует несколько распространенных моделей:

Пальто-халат. Может быть пошито из разнообразных материалов. Используется широкий спектр цветов. Модель отличает наличие пояса, свободный покрой. Чаще всего пальто-халат имеет длину ниже колена. Хорошо сочетается с юбками и платьями миди.

Кокон (баллон). Больше относится к стилю оверсайз. Также отличается свободным покроем, но пояс не предусмотрен. Зауживается к низу. Длина — до колена или чуть ниже. Под такое пальто можно одеть несколько предметов теплой одежды — ведь оно достаточно просторное. Поэтому кокон хорош для холодных зим.

Двубортная модель. Отличительная черта — два ряда застежек. Может иметь как приталенный силуэт, так и более свободный крой. Длина самая различная, вплоть до щиколоток. В женский гардероб модель перекочевала из мужского военного гардероба.

Шинель. Разновидность предыдущей модели. Однако в ней более ярко выражены элементы милитари: золотые пуговицы, более приталенный силуэт, погоны, хлястик сзади. В качестве материала используется плотные ткани. Расцветка строгая. Длина — до колена или ниже.

Бушлат. Короткая двубортная модель. Прообразом послужила военная форма моряков. Одним из характерных элементов является отложной воротник. Также имеется два ряда пуговиц крупного размера.

Дафлкот. При виде такого пальто сразу вспоминается классический английский стиль. Прародителем данной модели модельеры единодушно признают польский сюртук. Характерные элементы: специфические застежки, прямой покрой, капюшон, длина до колена, большие накладные карманы по бокам. Чаще всего дафлкот производится из плотной шерстяной ткани.

Кромби. Свое название эта разновидность получила в честь Джона Кромби, шотландского текстильщика. Именно он наладил массовый выпуск однобортных пальто из твида. Кромби имеет отложной воротник. В оформлении преобладает минимализм — нет никаких дополнительных элементов. Даже застежка скрыта от глаз. Модель идеальна для классического делового гардероба.

Есть и весьма специфичные стили. К примеру, кейп. Это очень свободное пальто без рукавов. Этот стиль был создан буквально несколько лет назад.