ВВП может вырасти на 17% к 2030 году – прогноз Минэкономразвития

Уровень экономики России вырастет на 17% по сравнению с показателем 2021 года, а реальные доходы населения увеличатся на 20%. Это произойдет в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ.

Прогноз по росту ВВП озвучил министр экономического развития Максим Решетников на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, подтвердили два источника. Совещание прошло под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина 30 августа.

Ведомство предполагает, что рост ВВП в 2024-2025 годах составит 2,6%, затем увеличится до 3%. Оценки на 2023 год источники озвучивать не стали, поскольку вопрос пока остается дискуссионным.

Из официального пресс-релиза министерства известно, что ведомство действительно подготовило сценарии развития экономики России до 2030 года. Выйти на устойчивый рост предполагается уже в 2024 году благодаря системным решениям. Позитивной динамики удастся добиться, в том числе за счет внутреннего роста: как потребительского, так и инвестиционного. Приоритетные направления уже определили на профильных сессиях.

Министерство рассматривает три сценария развития: инерционный, стрессовый и целевой. Первый основан на введенных и потенциальных санкциях, которые могут привести к более глубокому провалу в экономике в 2022–2023 годах, а также снижению потенциальных темпов роста. Второй прогноз рассматривает одновременное ухудшение мировой экономики и резкое ужесточение санкционного давления.

Роста показателей можно будет добиться за счет новой социально-экономической программы. Благодаря ей структура экономики серьезно изменится. В частности, доля экспортно-ориентированных отраслей сократится, а доля обрабатывающих отраслей, ориентированных на внутренний рынок, вырастет.