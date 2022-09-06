Выдачи потребкредитов вернулись на февральский уровень

В августе общий объем кредитов, которые банки выдали гражданам, достиг 1,1 трлн рублей, что на 28% больше, чем в июле. Показатель поднялся на этот уровень впервые с февраля, сообщает РБК со ссылкой на данные Frank RG. В марте, по подсчетам аналитиков, кредитование рухнуло на 40%, в апреле — еще на 50%, и восстановилось только сейчас. Исторический максимум был зафиксирован в апреле 2021 года (1,3 трлн рублей).

Статья по теме: ЦБ сообщил о резком росте кредитования малого и среднего бизнеса

«49% в общем объеме приходится на кредиты наличными. В августе 2022 года банки выдали их на 539,9 млрд рублей, что почти на четверть больше, чем в июле. Еще 41,8% (460,6 млрд руб.) — на ипотечное кредитование. В августе этот показатель впервые за пять месяцев показал годовой прирост (на 3,74%)», — следует из данных Frank RG.

Темпы прироста автокредитования по сравнению с июлем выросли вдвое, было выдано 57,3 тыс. автокредитов на общую сумму 69,9 млрд рублей. В годовом выражении спад автокредитования в августе замедлился до 30,15%, что в 2,5 раза меньше пиковых обвалов в 77%, которые аналитики фиксировали в марте — апреле.

В сегменте POS-кредитования объем выдач тоже увеличился — до 29,3 млрд рублей (+15%), что сопоставимо с показателем июля 2021 года.

