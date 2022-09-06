Выразительные и загадочные: главные тренды в макияже глаз

Первым делом, на что обращает внимание ваш собеседник при встрече — глаза. Говорят, глаза — это зеркало души. Наверно, так оно и есть. И поэтому столько времени модницы уделяют именно макияжу глаз, стараясь сделать их более выразительными и загадочными. Это касается как повседневного макияжа, так и образа для фотосессии.

Сейчас существует много профессиональных программ для ретуши с которыми можно измениться до неузнаваемости или удалить дефекты. Часто такие приложения используют в поисках способа, как убрать красные глаза на фото. Если на фотографии у вас вышли красные глаза, это легко ретушировать с такой программой как Retouchme, например. Но запомните, что в любом случае главным элементом фото станет ваш идеальный мейкап. Поэтому именно на макияже глаз мы акцентируем свое внимание и дальше в статье раскроем главные тренды.

Стрелки на глазах и подводка

Стрелки на глазах уже давно остаются на вершине популярности. Уже столько сезонов подряд глаза моделей подиума украшены стрелками. Классические, средней толщины — они сделают выразительным любой взгляд. Начинать рисовать их следует тоненькой линией от внутреннего уголка ресниц и постепенно добавлять объема с приближением к внешнему. То, как заканчивается стрелка, может очень сильно повлиять на успех образа. В зависимости от формы глаз окончание стрелки следует сделать коротким и резким, не выходя за контур глаза, или протянуть ее длиннее, тем самым придав иной образ взгляду.

Кроме того, сейчас в тренде цветовые эксперименты со стрелками. Для консерваторов и любителей классики все также популярным и не менее трендовым остается черный цвет. Но на подиумах сейчас можно встретить глаза подведенные красным. Шанель, Феррагамо и Батшева в своих показах сделали акцент на глазах использовав именно красную подводку.

Весьма популярным стало прокрашивание нижнего века. И тут также не обошлось без использования подводки. «Глаза Нефертити» — трендовый мейкап, который не побоялись использовать на глазах своих моделей такие авторитетные модные дома как Диор, Хлое, Валли. Визажисты используют для прокрашивания такой техники макияжа даже лайнеры, чтобы придать образу легкой небрежности и загадочности.

Разбираясь в тенденциях с использованием подводки нельзя не упомянуть и ее графическое изображение. Подводка наносится не на веко (или не только на веко), а под или даже над нижним и верхним веком, Таким образом можно получить крайне загадочный взгляд и оригинальный мейкап.

Остаются в тренде и максимально натуральные образы. Если вам необходимо придать лицу свежести, а глазам выразительности, то здесь не обойтись без подведения ресничного контура. Этот прием, кстати, используют не только именитые визажисты для моделей на подиумах, но и обычные девушки в повседневной жизни. Такой макияж очень легко и быстро сделать, а эффект он произведет ошеломительный. Он впишется в любой стиль и подойдет для любого повода. Ведь естественность уместна всегда и везде.

Цветные тени

Эксперименты с цветовой гаммой коснулись не только подводки, но и теней. Теперь визажисты не подбирают палетку под цвет глаз, а идут от обратного — абсолютно неожиданным цветом подчеркивают их красоту. Цвета могут быть абсолютно разными, тут уже идет в ход творческий подход и личные предпочтения.

Дымка на глазах

Смоки айс заменили «дымчатые глаза». Теперь на манекенщицах мы видим равномерно растушеванные вдоль всего ресничного контура серые цвета. Больше нет плавных переходов полутонов от более светлого во внутреннем уголке к угольно-черному на внешней стороне глаза. Все веко окрашено равномерно. Теперь «осветление» глаз происходит в направлении к линии бровей.

Жемчуг и камни

Нельзя не упомянуть такое креативное решение в создании макияжа глаз как использование жемчужин и камней. Этот вариант точно не оставит незамеченной его обладательницу. Он идеально подходит для вечернего выхода, где нужно произвести фурор, или для фотосессии, создавая яркие образы. Фантазия стилистов здесь не имеет границ. Используя большее или меньшее количество жемчуга и камней можно регулировать уровень экстравагантности и полета фантазии.

Тренды в макияже глаз позволяют выбирать каждой моднице наиболее подходящий и гармоничный именно для нее вариант. Естественная прорисовка контура ресниц, цветовой бум на глазах или использование стразов в оформлении глаз — все это остается на ваше усмотрение. Помните, что именно выразительные и загадочные глаза станут изюминкой образа. Главное, чтобы все в вашем образе было гармоничным, не только внешний вид глаз, но и то, что они излучают. Пусть макияж только подчеркнет ваш внутренний настрой и красоту!