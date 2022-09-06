Заводы Москвы вошли в онлайн-путеводитель промышленного туризма России

Несколько предприятий Москвы вошли в национальный онлайн-путеводитель по российским заводам «Все — на завод!». Об этом сообщил 6 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Напомним, пользователи онлайн-ресурса могут узнать об экскурсиях, которые проводят промышленные предприятия страны, а также записаться и посетить их. Проект развивает Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России. На данный момент в путеводителе представлено уже несколько десятков заводов и фабрик из почти 20 российских регионов.

«В июле в стране запустили национальный онлайн-путеводитель по промтуризму “Все – на завод!”. В этом цифровом каталоге теперь представлены и экскурсии особой экономической зоны ‘Технополис Москва”, производителя микроэлектроники “Микрон” и компаний холдинга “Объединенные кондитеры”», — рассказал Владислав Овчинский.

Глава департамента добавил, что на данный момент записаться можно на 5 экскурсий по заводам столицы. Это «Понедельник на Микроне», «Музей Истории Шоколада и Какао», «Фабрика «Красный Октябрь» и «Кондитерский концерн Бабаевский», а также «По стопам Ивана Федорова: от печатного станка до цифровой реальности».

Так, на площадках «Объединенных кондитеров» посетители смогут увидеть процессы производства сладкой продукции, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению конфет и дегустации. А экскурсия в залах музея расскажет об истории производства шоколада.

Кроме того, при визите на заводы, расположенные в особой экономической зоне «Технополис Москва», можно посмотреть выставку в Playzone. Там представлена коллекция Политехнического музея (в их числе старая фототехника и первые пишущие машины), а также оборудование современной типографии и фотопечати и презентация моделирования в 3D.

«Особая экономическая зона Москвы регулярно проводит экскурсии на предприятия, локализованные на ее территории. За этот год прошло уже более 40 встреч. Гости побывали на 15 производствах резидентов и арендаторов столичной ОЭЗ», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Он уточнил, что на предприятии «Микрон» можно увидеть микроэлектронное производство, включая создание чипов и печи, в которых изготавливают трехмерные интегральные схемы. А специально для школьников создали два маршрута, связанных с химией и информативной.

Власти Москвы уделяют особое внимание развитию промышленного туризма, добавил Владислав Овчинский. Он напомнил, что в рамках ежегодного проекта “Открой#Моспром” уже более 10 млн человек посетили почти 800 экскурсий по фабрикам и заводам столицы, в том числе в онлайн-формате. «Безусловно, для нас важно участвовать и в федеральных проектах», — резюмировал он.