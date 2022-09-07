8 сентября уже в пятый раз пройдет акция Дня памяти жертв Блокады

8 сентября в пятый раз пройдет акция Дня памяти жертв Блокады, во время которой горожане вспоминают о жертвах Блокады и называют имена погибших, ведь имена, фамилии и адреса большинства из них известны.

Начиная с 2018 года, каждый год 8 сентября в день, когда в 1941 году началась Блокада Ленинграда, читаются списки погибших во дворах жилых домов, школ, учреждений, на городских площадях. За четыре года названо 98017 имен погибших из примерно 850 000 известных. Наша общая задача - назвать все известные имена погибших, даже если на это уйдут годы. В 2022 году в акции примут участие более 80 площадок. Мы приглашаем каждого прийти на любую из площадок и вместе почтить память погибших.

К пятой акции Дня памяти оргкомитетом Дня памяти было запущено мобильное приложение "Блокада. Имена". Каждый дом в историческом центре города стал в блокадные дни 1941–1944-х годов последним адресом для тысяч ленинградцев, а квартиры в нем — последними для целых семей. Интерактивная карта позволяет увидеть имена погибших на улицах и в домах вокруг нас в реальном времени, делает историю близкой, а трагедию видимой и осязаемой. Мобильное приложение "Блокада. Имена" визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев с указанием их имен и биографических данных. Пользователь может видеть свое текущее местоположение, управлять видимой областью карты и менять ее масштаб. В приложении реализован простой поиск по имени, позволяющий искать родственников, ведь еще далеко не все нашли своих близких, ушедших в Блокаду. Также вы можете добавить в приложение имена, фотографии и данные о своих близких, погибших в Блокаду, приложение интерактивно и позволяет после модерации дополнять информацию. Призываем горожан пополнять нашу Карту памяти в приложении “Блокада.Имена”. Оно доступно бесплатно в Appstore и для Android. Ссылки для скачивания, а также всю информацию по площадкам, принимающим участие в Дне памяти, вы можете найти на нашем сайте www.leningrad1941.ru.