Акции дня: бумаги «Аэрофлота» в плюсе

Акции авиакомпании «Аэрофлот» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в среду, 7 сентября. За торги бумаги выросли на +3,07% до 30,92 рублей за штуку.

Акции росли после новостей с Восточного экономического форума, где ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение на поставку 339 отечественных самолетов.

«Новость о соглашении по поставкам такого большого количества самолетов в пользу Аэрофлота определенно выглядит воодушевляющей для инвесторов. Однако даже при успешной реализации данного соглашения реальное влияние на операционные и финансовые показатели Аэрофлота мы сможем увидеть не ранее 2023-24 гг.», - считают аналитики «Тинькофф инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,98% до 2401,57 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,70% до 1243,7 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:55 мск составила 89,42 долларов за баррель (-3,67%). Российская валюта укреплялась – 60,79 рублей за доллар.